Het Outbreak Management Team (OMT) stelt in een nieuw advies aan het kabinet dat binnen verpleeghuizen versoepelingen kunnen plaatsvinden van de coronamaatregelen. Dat schrijft de NOS donderdag. Gevaccineerde bewoners zouden voortaan meer bezoekers mogen ontvangen.

Verpleeghuisbewoners mogen momenteel 'slechts' één persoon per dag ontvangen. Het OMT pleit om een tweede bezoeker toe te laten, mits bij de bewoners een eerste én tweede prik tegen het coronavirus is gezet.

Daarnaast willen de experts dat de quarantaine van verpleeghuisbewoners wordt gehalveerd. Als zij momenteel contact hebben gehad met een positief geteste persoon, moeten bewoners tien dagen in quarantaine. Het kabinet moet nog een besluit nemen over de versoepelingen.

Volgens het OMT zouden de versoepelingen te verantwoorden zijn, omdat het aantal besmettingen binnen verpleeghuizen fors daalt. In de laatste vier weken voor de start van de vaccinatiecampagne waren bij bijna achthonderd verpleeghuizen besmettingen vastgesteld. In de laatste vier weken zijn dat er nog maar 383.

Daarnaast is er veel maatschappelijk belang bij de maatregelen, schrijft de NOS op basis van het OMT. De basisregels binnen de coronapandemie, zoals afstand houden en mondkapjes dragen, zouden blijven gelden.

Ook het RIVM meldde eerder dat "positieve effecten" van de vaccinatiecampagne waarneembaar waren binnen verpleeghuizen. De kans op besmetting is echter nog altijd aanwezig, doordat niet duidelijk is in hoeverre vaccins de kans op verspreiding verminderen. Tevens zijn nog niet alle bewoners gevaccineerd, of willen zij dit niet.