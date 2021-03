Voor het eerst is de uitvoer van een vracht coronavaccins van AstraZeneca uit de EU tegengehouden. Een partij van 250.000 vaccins mag van Italië en de Europese Commissie niet naar Australië worden geëxporteerd, bevestigen Brusselse bronnen na berichtgeving door de Financial Times.

AstraZeneca levert al geruime tijd minder aan de Europese Unie dan is afgesproken. Ook de leveringen komend voorjaar dreigen tegen te vallen. Als een vaccinfabrikant niet aan zijn verplichtingen voldoet, kunnen EU-landen en de Europese Commissie de export blokkeren.

Een fabrikant moet het EU-land waar het opereert inlichten over een geplande export. Dat land, in dit geval Italië, legt zijn besluit aan de commissie voor, die het laatste woord heeft.

AstraZeneca-topman Pascal Soriot vertelde eerder al in gesprek met het Europees Parlement "teleurgesteld" te zijn dat de productie en de levering van het coronavaccin van de farmaceut aan de Europese Unie tegenvalt. Het Brits-Zweedse bedrijf meldde de afgelopen tijd meerdere tegenslagen met de productie van het vaccin, tot grote ergernis van de EU.

Zo moest de Europese Unie het in de eerste drie maanden stellen met de helft van het aantal doses waar het op had gerekend: in plaats van 80 miljoen, leverde de farmaceut 40 miljoen doses. Ook in het tweede kwartaal ontvangt de EU waarschijnlijk minder AstraZeneca-vaccins dan verwacht.

Soriot is er "van overtuigd" dat de productie in de lente op gang komt. Het bedrijf zegt nauw samen te gaan werken met de Europese Commissie om dat voor elkaar te krijgen. Tekorten in de levering aan de EU zouden worden opgevuld via het internationale netwerk.