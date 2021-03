De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europese geneesmiddelenbureau (EMA), gaat meekijken met de proeven naar het Russische coronavaccin Spoetnik V. Zo'n 'rolling review' is de laatste stap voordat de ontwikkelaars vragen om goedkeuring en Europa moet beslissen of het vaccin op de markt mag komen.

Het Russische vaccin zit nog in de laatste onderzoeksfase, maar het EMA gaat de gegevens die er nu al zijn bekijken. Deze Rolling Review eindigt als volgens het EMA bewezen is dat het vaccin werkzaam en veilig is. Op deze manier kan er eerder worden gestart met het eventuele goedkeuringsproces van het vaccin zodra er wel voldoende informatie beschikbaar is.

Het Russische vaccin zou voor 91,6 procent effectief zijn tegen COVID-19, bleek begin februari uit tussentijdse resultaten. Daarmee zou het vaccin wedijveren met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Het vaccin Spoetnik V is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut Gamaleya en is vernoemd naar de eerste kunstmatige satelliet in de ruimte: de Spoetnik 1, die van Russische makelij was.

De techniek achter het Russische vaccin is vergelijkbaar met dat van AstraZeneca en Janssen. Deze zogenaamde vectorvaccins maken gebruik van onschuldige verkoudsheidsvirussen waarin een klein deel van het coronavirus is toegevoegd. Deze virussen kunnen zich niet vermenigvuldigen in je lichaam, waardoor je er niet ziek van wordt, maar activeren wel het immuunsysteem.

Vaccin al ingezet in meerdere landen buiten EU

In Rusland zelf zijn al wel prikken gezet met het vaccin: de eerste Russen werden begin december ingeënt. Ook in onder meer Egypte, Nepal, Mexico en Argentinië wordt het vaccin gebruikt. Hongarije en Slowakije hebben, buiten de Europese Unie om, al doses van het vaccin besteld. Ook Kroatië zou dat willen doen.

Uiteindelijk is het aan de Europese Commissie om te beslissen of een middel op de markt mag komen. Bij groen licht kan het vaccin worden geleverd aan de lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland.

Drie vaccins zijn tot nu toe goedgekeurd en toegelaten in Europa: van Pfizer/BioNTech, van Moderna en van AstraZeneca. Volgende week valt het besluit over een vierde vaccin, van farmaceut Janssen uit Leiden. Bovendien kijkt het EMA al mee met de onderzoeken naar de vaccins van Novavax en CureVac.