De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten meldden woensdag voor de tweede dag op rij een recordaantal coronagerelateerde overlijdens. Terwijl bijna de hele wereld is begonnen met vaccineren, blijft het grootste Zuid-Amerikaanse land achter en zijn er nog nauwelijks mensen ingeënt. Wat is er aan de hand in Brazilië?

In het afgelopen etmaal overleden 1.910 mensen aan het coronavirus in het grootste Zuid-Amerikaanse land. Het was voor de tweede dag op rij een record. Het totale dodental staat inmiddels op 260.000. Alleen in de Verenigde Staten overleden meer mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

Brazilië zit momenteel in de dodelijkste periode sinds het begin van de coronapandemie. Het land is volgens de New York Times zelfs het enige ter wereld dat een jaar na het begin van de uitbraak nog steeds recordaantallen overlijdens meldt. Ook het aantal nieuwe infecties blijft onverminderd stijgen.

De reden hiervoor is mogelijk de nieuwe coronavirusvariant P1, die zich vanuit de Amazone verspreidt naar andere delen van het land en inmiddels ook al in tal van andere landen is opgedoken. Hoewel het nog niet met zekerheid is vastgesteld, lijkt deze ook mensen te kunnen besmetten die eerder al het coronavirus opliepen. Ondertussen worden er in Brazilië nauwelijks maatregelen getroffen en komt de vaccinatiecampagne ook maar niet van de grond.

Door het aanhoudende grote aantal besmettingen dreigen de ziekenhuizen in Brazilië overbelast te raken. Dit gebeurde in januari al in de miljoenenstad Manaus, in de noordelijke staat Amazonas. Toen hadden ziekenhuizen te kampen met grote tekorten aan zuurstof, ziekenhuisbedden en ander medisch materiaal.

Vaccincampagne komt maar niet van de grond

Terwijl veel landen haast zetten achter de vaccinatiecampagne, is er in Brazilië nog nauwelijks gevaccineerd. Bijna 3 procent van de bijna 210 miljoen inwoners heeft inmiddels ten minste één prik gekregen van het Chinese vaccin Coronavac of het AstraZeneca-vaccin. Onduidelijk is echter hoe goed die vaccins werken tegen de P1-variant.

De Braziliaanse minister van Volksgezondheid Eduardo Pazuello beloofde woensdag dat een overeenkomst met vaccinbedrijven Pfizer/BioNTech aanstaande is, maar dat er nog wordt gediscussieerd over aansprakelijkheidsclausules. President Jair Bolsonaro is het oneens met de eis van Pfizer om een speciale clausule over de aansprakelijkheid in te bouwen in het contract, maar de farmaceut zegt identieke afspraken met andere landen te hebben gemaakt.

De regering is van plan om 100 miljoen doses van Pfizer aan te schaffen en 38 miljoen van de Leidse farmaceut Janssen. "We bereiken een kritiek punt in deze pandemie. De coronavirusvarianten raken ons hard", zei Pazuello woensdag op sociale media. Hij beloofde dat die vaccins in mei worden geleverd.

Op dit treinstation in Sao Paulo worden de afstandsregels niet gevolgd.

Winkels dicht in São Paulo

Bij het uitblijven van landelijke maatregelen, heeft João Doria, de gouverneur van de dichtstbevolkte staat São Paulo, besloten om een lockdown af te kondigen in zijn staat. Volgens Doria is dat nodig omdat er gemiddeld elke twee minuten een nieuwe patiënt bijkomt op de intensivecare en het zorgstelsel ernstig onder druk staat.

Vanaf zaterdag mogen restaurants en bars in São Paulo alleen nog bezorgmaaltijden maken. Ook alle niet-noodzakelijke bedrijven en winkelcentra moeten voor zeker twee weken hun deuren sluiten.

Een vrouw ontvangt een coronavaccin bij een drive-in in hoofdstad Brasilia.

Bolsonaro haalde woensdag uit naar de gouverneur van São Paulo en keurde de lockdown af. "Je kunt niet in paniek schieten en opnieuw dit (lockdown) beleid invoeren. Mensen gaan dan dood van honger en depressie", vertelde hij zijn aanhangers. Bolsonaro, die zelf ook besmet raakte met het coronavirus, staat bekend als fel tegenstander van coronamaatregelen en heeft altijd de ernst van het virus weggewuifd.

Steeds meer gouverneurs lijken inmiddels te beseffen dat vanuit de federale regering geen haast is om de coronapandemie in te perken. Zeker dertien gouverneurs beschuldigden de rechts-conservatieve regering van Bolsonaro dit weekend van misleiding en zijn - achter de rug om van Brasilia - van plan om zelf deals te sluiten met vaccinbedrijven.