De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de deelstaten hebben woensdagavond bekendgemaakt dat de lockdown in het land wordt verlengd tot 28 maart. Wel komt de regering met een vijfstappenplan om de coronamaatregelen geleidelijk te versoepelen.

Vanaf maandag gaan de eerste versoepelingen in en mogen mensen van verschillende gezinnen binnenshuis weer afspreken tot vijf personen. Het land maakte eerder al bekend dat kappers en scholen weer open mogen.

In de volgende fase zouden ook boekhandels, bloemenzaken en tuincentra moeten volgen. In sommige deelstaten zijn die al geopend, maar door het gezamenlijke besluit van Merkel en de deelstaatpremiers kan dat binnenkort ook in de andere deelstaten het geval zijn. Wel gaan er in de geopende zaken hygiënemaatregelen en bezoekersmaxima gelden.

Vanuit de Duitse samenleving staat er grote druk op de regering om de coronamaatregelen te versoepelen, maar dat is volgens Merkel nog niet mogelijk omdat het aantal besmettingen nog altijd groot is. In het afgelopen etmaal werden meer dan 9.000 nieuwe corona-infecties gerapporteerd.

Restaurants en theaters weer open als situatie niet verslechtert

Regio's waar het aantal besmettingen onder de 100 per 100.000 inwoners is gedaald, mogen onder meer musea, dierentuinen en historische gedenkplaatsen weer opengaan. Daarbij moet vooraf wel worden geboekt en gelden er tijdslots.

Als de situatie in de twee weken daaropvolgend niet verslechtert mogen restaurants en cafés weer buiten gasten ontvangen en mogen onder meer bioscopen, theaters en muziekpodia weer open.

De Duitse bondskanselier en de deelstaatpremiers hebben wel een noodrem in het vijfstappenplan ingebouwd. Die maakt het mogelijk om de regels weer aan te scherpen als het aantal besmettingen weer boven de 100 per 100.000 inwoners stijgt.

Merkel: Vaccinatie is de oplossing

Merkel benadrukte woensdag dat vaccineren de uitweg is uit de coronacrisis. Die vaccinatiecampagne komt in Duitsland echter moeizaam op gang.

Om het vaccinatietempo te versnellen wil Merkel onderzoeken of het mogelijk is om de tijd tussen de twee coronaprikken te verlengen. Hierdoor zouden meer mensen een eerste coronavaccin toegediend kunnen krijgen. Voor de in de EU toegestane coronavaccins (Moderna, AstraZeneca en Pfizer/BioNTech) zijn ieder twee prikken nodig voor bescherming. Vanaf eind maart of begin april gaan huisartsen helpen met het vaccineren van hun patiënten.

Eerder op de avond werd al bekend dat iedere Duitser vanaf volgende week iedere week een gratis snelle coronatest kan doen.