De vliegverboden voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en landen in Midden- en Zuid-Amerika zijn verlengd tot 1 april. Dat heeft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) woensdagavond bekendgemaakt.

Het enige vliegverbod dat vervalt, is het verbod voor Kaapverdië. Vanaf middernacht zijn vluchten van en naar het land weer toegestaan. Volgens Van Nieuwenhuizen kan het vliegverbod "niet met data ondersteund worden". Ook de overige vliegverboden zouden 4 maart verlopen.

Het kabinet introduceerde de vliegverboden medio januari vanwege de virusvarianten die in de desbetreffende landen waren aangetroffen. Zowel de Britse als de Zuid-Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse varianten blijken besmettelijker dan het oorspronkelijke coronavirus. Het kabinet wilde de verspreiding van die virusmutaties met het vliegverbod tegengaan.

Aanvankelijk liet minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weten dat de vliegverboden zouden gelden tot het kabinet een quarantaineperiode voor reizigers verplicht kon maken. Die maatregel loopt echter vertraging op door juridische obstakels.

Van Nieuwenhuizen stipt daarnaast aan dat de naleving van het huidige quarantainebeleid in Nederland "onvoldoende" is. "Daarom is het belangrijk om reizigersstromen, vooral naar landen waar de coronavirusvarianten circuleren, tot een minimum te beperken."