De explosie bij de GGD-teststraat in Bovenkarspel blijkt te zijn veroorzaakt door een zelfgemaakte bom. Het incident wordt door koepelorganisatie GGD GHOR Nederland, net als eerdere incidenten bij teststraten elders in het land, als losstaand gezien. Er worden naar aanleiding van de explosie dan ook geen beveiligingsmaatregelen op landelijke schaal getroffen, zegt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland in gesprek met NU.nl.

Woensdagochtend ontplofte een stalen pijp vlak bij de gevel van de testlocatie in het Noord-Hollandse Bovenkarspel. Een aanwezige bewaker belde de politie nadat hij rond 6.55 uur een luide knal had gehoord. Niemand raakte gewond bij de explosie, wel sneuvelden enkele ramen en liep het pand lichte schade op.

Na onderzoek door de politie en de experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is gebleken dat de bom zelfgemaakt is, maakte de politie woensdagmiddag bekend. De teststraat was woensdag de hele dag dicht, maar gaat donderdag weer open. Ruim tweehonderd mensen stonden ingepland voor een coronatest.

Burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec, waar Bovenkarspel onder valt, zei na de explosie dat "er geen signalen waren dat zoiets zou kunnen gebeuren". Samen met de lokale GGD en de politie gaat Wortelboer kijken of extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn bij de teststraat.

Soortgelijke beveiligingsmaatregelen worden in overleg door de veiligheidsregio en de regionale GGD getroffen, legt de woordvoerder van GGD GHOR Nederland uit. Er wordt per regio ingeschat of daar reden toe is. Op deze afzonderlijke veiligheidsmaatregelen gaat de GGD niet in. Ook de landelijke eenheid van de politie zegt dat het om regionale besluiten gaat.

Op een aantal locaties in het land zijn eerder al extra beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo besloot GGD Gooi en Vechtstreek alle teststraten in de regio 24 uur per dag te beveiligen nadat op 29 januari explosieve goederen waren aangetroffen bij de teststraat in Hilversum.