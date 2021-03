Het RIVM meldt woensdag 5.090 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er een stuk meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (4.658).

In de afgelopen week lag het aantal nieuwe positieve tests steeds rond de vier- tot vijfduizend per dag, ten opzichte van drie- tot vierduizend in de zeven dagen ervoor. Op vrijdag en zaterdag lag het aantal positieve tests ook rond de vijfduizend: toen werden respectievelijk 5.151 en 4.993 positieve tests gemeld.

Omdat de dagcijfers kunnen fluctueren, kijkt NU.nl naar het weekgemiddelde. Ook het RIVM benadrukte meermaals dat de weekcijfers een beter beeld geven.

Het RIVM meldt woensdag tevens 48 coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden, omdat er vertraging kan zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Wereldwijd zijn 2,5 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Gemiddelden van de afgelopen week Woensdag 3 maart: 4.658

Dinsdag 2 maart: 4.569

Maandag 1 maart: 4.545

Zondag 28 februari: 4.605

Zaterdag 27 februari: 4.598

Vrijdag 26 februari: 4.539

Donderdag 25 februari: 4.478

RIVM ziet virusvarianten oprukken, vooruitzichten zijn nog niet goed

Het RIVM benadrukte dinsdag in de wekelijkse update dat de vooruitzichten nog niet goed zijn. In de afgelopen week lieten meer mensen zich testen dan in de zeven dagen ervoor. Ook testten relatief meer mensen positief op het virus: de reproductiegetallen van alle virusvarianten zijn fors gestegen.

Het algehele reproductiegetal is 1,14, wat inhoudt dat een groep van 100 besmette mensen 114 anderen zou besmetten. Dat reproductiegetal was in de week ervoor nog 0,99. Als het reproductiegetal onder de 1 is, neemt het aantal nieuwe besmettingen af.

De eerste effecten van het vaccinatieprogramma in ons land zijn al wel te zien. Zo werd het virus minder vaak bij zeventigplussers aangetroffen.