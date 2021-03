Demissionair premier Mark Rutte heeft de aanval met een explosief die woensdagochtend plaatsvond op een coronateststraat in Bovenkarspel totaal onacceptabel genoemd.

"Dat juist de mensen van de GGD die vreselijk hard werken om ons veilig te houden, ons land te beschermen tegen corona, doelwit lijken, is echt verschrikkelijk, echt schandalig", aldus Rutte.

De explosie bij de teststraat in de Noord-Hollandse plaats heeft tot veel verontwaardigde reacties geleid. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemt de aanval met het explosief krankzinnig en zegt op Twitter met de GGD gebeld te hebben.

"Al ruim een jaar leunen we zwaar op de mensen in de frontlinie. En dan dit", aldus De Jonge. "Laten we achter de mensen blijven staan die keihard werken om ons uit deze crisis te halen."

De aanval raakt niet alleen de GGD-medewerkers die daar werken, zegt voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD GHOR. "Dit raakt ons allemaal", zegt hij in een reactie. Rouvoet noemt de actie een laffe daad van vernieling. D66-leider Sigrid Kaag liet niet veel later een vergelijkbaar geluid horen.

CDA-voorman en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra betuigt op Twitter "diep respect voor alle medewerkers van de GGD. Wat een verschrikkelijke ochtend moet dit voor hen zijn geweest", schrijft hij. "Je mag het over alles met elkaar oneens zijn, maar dit is echt onacceptabel."

Bij de teststraat in Bovenkarspel ontplofte woensdag rond 6.55 uur een metalen pijp. Door de ontploffing sneuvelden meerdere ruiten, maar niemand raakte gewond. De teststraat blijft voorlopig dicht, terwijl de politie ter plekke onderzoek doet. Er wordt nog bekeken of extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn.

38 Explosief afgegaan bij GGD-teststraat in Bovenkarspel

Burgemeester: 'Dit is niet hoe je frustratie uit'

"Dit verwacht je niet. Er waren geen signalen dat zoiets zou kunnen gebeuren", reageert burgemeester Ronald Wortelboer van Stede Broec. De burgemeester van de gemeente waar het Noord-Hollandse dorp onder valt, is naar eigen zeggen erg geschrokken van de gebeurtenis. Hoewel de toedracht van de knal nog onbekend is, houdt Wortelboer er rekening mee dat weerstand tegen de coronamaatregelen de reden kan zijn geweest.

"Ik snap best dat er mensen zijn die gefrustreerd zijn door de coronasituatie en alle maatregelen. Het is een groot goed dat je het soms hartgrondig met elkaar oneens mag zijn in onze samenleving, maar met die vrijheid komt ook de plicht om dat op een fatsoenlijke manier te uiten", zegt de bestuurder. Hij noemt de gebeurtenis "heel vervelend richting de GGD-medewerkers. Zij staan iedere dag klaar voor onze gezondheid, dat moeten ze kunnen doen zonder zich onveilig te voelen."