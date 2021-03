De explosie bij de coronateststraat in het Noord-Hollandse Bovenkarspel raakt niet alleen de GGD-medewerkers die daar werken, zegt André Rouvoet, voorzitter van koepelorganisatie GGD GHOR. "Dit raakt ons allemaal", zegt hij in een reactie op de volgens hem "laffe daad van vernieling".

GGD GHOR heeft "met afschuw kennisgenomen" van de "agressieve en intimiderende vernieling van onze teststraat in Bovenkarspel". Rouvoet zegt te hopen dat de dader snel wordt opgepakt.

"In het hele land zetten onze mensen zich keihard in om de samenleving te beschermen tegen deze pandemie", aldus de voorzitter in een eerste reactie. "Ze moeten dit cruciale werk veilig kunnen doen."

Bij de teststraat in Bovenkarspel ontplofte woensdagochtend rond 6.55 uur een metalen pijp. Door de ontploffing sneuvelden meerdere ruiten, maar niemand raakte gewond. De teststraat blijft voorlopig dicht terwijl de politie ter plekke onderzoek verricht.

38 Explosief afgegaan bij GGD-teststraat in Bovenkarspel

De Jonge noemt explosie 'krankzinnig'

Ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft op het incident in Bovenkarspel gereageerd. Hij noemt de aanval met een explosief "krankzinnig" en zegt op Twitter met de GGD gebeld te hebben.

"Al ruim een jaar leunen we zwaar op de mensen in de frontlinie. En dan dit. Krankzinnig", zegt De Jonge. "Laten we achter de mensen blijven staan die keihard werken om ons uit deze crisis te halen."