De Noord-Hollandse plaats Bovenkarspel werd woensdagochtend opgeschrikt door een explosie bij een GGD-teststraat. De ontploffing volgt op een reeks eerdere incidenten bij teststraten in het land, waarbij vandalen het onder meer hadden voorzien op testlocaties in Breda, in Hilversum en op Urk.

Intimidaties bij teststraat in Breda

Een onbekend aantal mensen zorgde op zaterdag 24 oktober voor overlast bij een GGD-teststraat in Breda. De overlastgevers zouden vernielingen hebben aangericht, medewerkers hebben geïntimideerd en mensen op straat hebben uitgescholden.

Desondanks bleef de teststraat die dag open voor tests en gingen de geplande afspraken door. De GGD liet in een reactie aan NU.nl weten niet te veel aandacht aan het incident te willen schenken. Zo werden er geen foto's van de schade verspreid.

"Dagelijks komen er duizenden goedwillende mensen in deze testraat", zei een woordvoerder destijds. "Tuurlijk, demonstreren mag, maar we willen het standpunt van deze mensen niet groter maken dan het is."

Ramen ingegooid bij teststraten Amsterdam

In de maanden daarna volgden meerdere incidenten bij testraten. Zo werden begin december bij twee testlocaties in Amsterdam ruiten ingegooid. De locaties in de RAI en in stadsdeel Zuidoost liepen daarbij schade op.

In het Limburgse Urmond probeerde iemand in de nacht van 15 op 16 december brand te stichten bij de testraat. De poging was niet succesvol, want bij de testlocatie werd alleen een zwartgeblakerde rolpoort aangetroffen. De ingeplande tests van die dag konden doorgaan.

Rellende jongeren steken teststraat op Urk in brand

Op zaterdagavond 23 januari, de avond waarop de avondklok voor het eerst van kracht was, was het op meerdere plekken in het land onrustig. Ook op Urk gingen rellende jongeren de straat op om hun ongenoegen over de maatregel te uiten.

De testraat op het voormalige eiland moest het ontgelden. De relschoppers staken de testlocatie in brand. Het vandalisme leidde tot grote ontsteltenis bij GGD Flevoland.

"Uiteraard gaat ons dit niet in de koude kleren zitten, we werken als GGD keihard aan de bestrijding van corona. Al onze mensen zetten zich met hart en ziel hiervoor in en dan is dit een flinke klap in ons gezicht", zei directeur Cees Verdam na het incident.

Inmiddels zijn drie mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de brand.

Het is niet de eerste keer dat er een incident bij de teststraat op Urk plaatsvond. Medio december belaagden jongeren medewerkers van een coronatestbus en trokken ze de stekker uit het stopcontact.

55 Rellende jongeren steken testlocatie GGD in brand op Urk

Brandbare goederen en vuurwerk bij teststraat in Hilversum

Op vrijdagochtend 29 januari werd een verdacht pakketje aangetroffen bij een teststraat in Hilversum. Het gaat om brandbare goederen waaraan een stuk vuurwerk is vastgemaakt, zo liet de politie weten.

Nadat het explosief was ontdekt, werden zowel de teststraat als het omliggende gebied ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plekke en bracht het pakketje elders gecontroleerd tot ontploffing.

De teststraat ging een dag later weer open, maar wel met extra beveiliging. GGD Gooi en Vechtstreek liet na het incident weten de testlocaties in het Gooi 24 uur per dag te beveiligen.