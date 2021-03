Farmaceuten BioNTech en Pfizer leveren in korte tijd fors meer vaccins dan verwacht, schrijft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdag op Twitter. Vanaf april ontvangt Nederland iedere week een half miljoen vaccindoses van de farmaceuten, terwijl aanvankelijk ruim 200.000 doses per week verwacht werden.

"Dat zorgt ervoor dat we opnieuw het vaccinatieproces kunnen versnellen", schrijft De Jonge, zonder daarbij in details te treden.

Woordvoerders van het ministerie van Volksgezondheid en Pfizer melden in gesprek met NU.nl dat de versnelde leveringen niets veranderen aan de beloofde hoeveelheid vaccins in het tweede kwartaal: dat blijven er 7,8 miljoen. Volgens de woordvoerders is alleen meer duidelijk geworden over hoe snel deze vaccindoses verwacht worden; die planning was nog niet compleet uitgewerkt.

Afgelopen weekend bleek uit cijfers van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) al dat Nederland ten opzichte van andere EU-landen steeds meer prikken zet. Door minder voorraad achter te houden, is Nederland de top vier van de lijst met EU-landen binnengestormd als het gaat om toediening van de eerste vaccindosis.

Als gekeken wordt naar het percentage volwassenen dat volledig is ingeënt tegen COVID-19, doet Nederland het nog altijd een stuk minder dan andere EU-lidstaten. Dat zou echter binnen drie tot zes weken kunnen veranderen, als alle personen die een eerste prik hebben gehad volgens schema een tweede prik kunnen krijgen.

Het RIVM zei dinsdag bij de publicatie van de weekcijfers al dat de eerste positieve effecten van de vaccinatiecampagne waarneembaar zijn.