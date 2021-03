Het vaccinatietempo in Nederland is dusdanig opgevoerd dat wij ons in de top vier van EU-landen hebben genesteld, zo berichtte NU.nl dit weekend. Zo staat de vaccinatiecampagne in Nederland ervoor.

Hoeveel prikken worden per week gezet?

Vorige week kregen 322.380 personen in Nederland een coronavaccin toegediend. In totaal zijn 1.379.655 prikken gezet. Ieder vaccin bestaat uit twee doses.

Aantal vaccinaties per week

Wie worden ingeënt?

Op dit moment worden onder anderen tachtigplussers, medewerkers in de verpleeghuiszorg en mensen tussen 60 en 64 jaar gevaccineerd.

Aantal gezette prikken per doelgroep

Hoe doet Nederland het binnen de EU?

Alle EU-lidstaten krijgen ongeveer evenveel vaccins binnen per duizend inwoners. Toch gaat het vaccineren niet overal even snel.

Eerste dosis in Europa

Hoeveel vaccins heeft Nederland ontvangen?

Nederland heeft tot nu toe ongeveer 2.153.000 miljoen vaccins ontvangen. Hiervan zit dus 64 procent in een arm.

Aantal geleverde vaccins aan Nederland

Hoeveel vaccins worden er nog verwacht?

Dit kwartaal, tot eind maart, worden er nog 2,5 miljoen vaccins verwacht.