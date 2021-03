Pas over drie weken is het eerste effect van de door het kabinet aangekondigde versoepelingen van de coronaregels te zien. Tot die tijd is het verstandig om te wachten met verdere versoepelingen, zegt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof dinsdag in gesprek met NU.nl.

"Na drie weken zie je de eerste effecten, dan weet je welke kant het op kan gaan. Maar dan weet je nog niet wat het volle effect kan zijn van een maatregel", zegt Van den Hof.

Volgens haar is het "heel verstandig om nu eerst te kijken hoe de situatie zich ontwikkelt, voor er überhaupt wordt nagedacht over verdere versoepelingen".

Wel benadrukt Van den Hof dat de uiteindelijke besluitvorming over de coronamaatregelen bij het demissionaire kabinet ligt, en niet bij het RIVM.

Van den Hof wil ook niet al te veel ingaan op de vraag of ze achter de keuze staat om vanaf woensdag de kappers weer aan het werk te laten gaan en om jongeren tot en met 26 jaar weer buiten samen te laten sporten. "Dat is echt niet aan ons. Vanuit het OMT is elke keer gezegd: als je gaat versoepelen, dan als eerste het onderwijs. Dat is gebeurd."

'Het gaat niet de goede kant op'

In de afgelopen week steeg het aantal nieuwe positieve coronatests met 7 procent en steeg het reproductiegetal tot boven de 1 (1,14). De epidemioloog van het RIVM maakt zich dan ook nog steeds zorgen over de derde golf die eraan komt.

"We zijn er nog steeds van overtuigd dat de derde golf er komt. Maar we weten gewoon niet hoe hoog die gaat worden. Dat komt doordat er veel onzekerheden zijn."

Van den Hof noemt de snelheid van het vaccineren een van die onzekerheden. "Daarnaast weten we niet hoe groot het seizoenseffect zal zijn en is er onzekerheid over de Britse en andere varianten. Dat betekent dat het heel moeilijk is om te voorspellen wat er precies gaat gebeuren, maar je ziet nu wel dat het niet de goede kant opgaat."