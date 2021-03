De vooruitzichten zijn volgens het RIVM niet goed. In de afgelopen week werden meer nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld dan in de voorgaande periode. Bovendien stegen de reproductiegetallen van alle coronavirusvarianten fors. Dit betekent dat coronapatiënten gemiddeld genomen meer anderen besmetten.

Het algehele reproductiegetal steeg naar 1,14, melden experts van het RIVM dinsdag bij de publicatie van de weekcijfers. Dat wil zeggen dat een groep van 100 besmette Nederlanders momenteel 114 anderen zou besmetten en het coronavirus terrein wint. Vorige week lag de R-waarde nog op 0,99.

Ook het reproductiegetal van de Britse coronavirusvariant is gestegen. Dat reproductiegetal stond op 1,14, maar is inmiddels opgelopen naar 1,26. Daarnaast heeft het RIVM de R-waarde van de Zuid-Afrikaanse variant geschat. Het instituut gaat op basis van eerste schattingen uit van 1,37, maar mogelijk is de R-waarde in werkelijkheid iets lager (1,12) of hoger (1,61). De deskundigen zeggen een "grote onzekerheidsmarge" te moeten gebruiken, omdat de coronavirusvariant nog weinig voorkomt in Nederland.

In de afgelopen week registreerde het instituut 31.984 positieve tests, een stijging van 7 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen (29.977). Bijna 320.000 personen lieten zich op het coronavirus testen, ruim 20 procent meer dan in de zeven dagen daarovor (263.291). Het percentage positieve tests daalde van 9,8 naar 8,9 procent.

RIVM ziet positieve effecten van vaccinatieprogramma

In vrijwel alle leeftijdsgroepen testten meer mensen positief. Alleen onder zeventigplussers werd het virus minder vaak aangetroffen. Het RIVM zegt dat dit een gevolg is van het vaccinatieprogramma, aangezien veel ouderen al tegen COVID-19 zijn gevaccineerd.

Het aantal ziekenhuisopnames (1.133) bleef vrijwel gelijk aan dat van de voorgaande zeven dagen (1.120). Ook op intensivecareafdelingen werden vrijwel evenveel opnames gemeld: 224 in de afgelopen week, tegenover 243 in de zeven voorgaande dagen.

Het RIVM roept Nederlanders op zich aan de coronamaatregelen te houden en wijst op de aangekondigde versoepelingen van het kabinet. "Versoepelingen kunnen tot meer besmettingen leiden, omdat het aantal contactmomenten stijgt. Het is om die reden des te belangrijker om je zo goed mogelijk aan de basisregels te houden."