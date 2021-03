Een 17-jarige jongen uit Eindhoven krijgt van de kinderrechter een werkstraf van zeventig uur voor het plunderen van een Jumbo-filiaal in het station tijdens de rellen in Eindhoven. Naast de werkstraf is hij veroordeeld tot een maand voorwaardelijke jeugddetentie en moet hij bijna 10.000 euro schade betalen.

De 17-jarige jongen plunderde op 24 januari een winkel op het station tijdens een uit de hand gelopen demonstratie tegen de lockdown.

Een deel van de relschoppers richtte zich fysiek en verbaal tegen de aanwezige politie. Zo werden er onder meer stenen en fietsen gegooid richting de agenten. Ook werden ruiten van onder meer winkels en het station ingegooid en werden er winkels geplunderd.

De verdachte moet de winkel een schadevergoeding betalen van 9.950 euro. Dat bedrag mag hij van de rechtbank delen met andere daders.

Eerder deze maand werden al verschillende verdachten veroordeeld voor betrokkenheid bij de rellen in Eindhoven.