Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt het moeilijk om conclusies te verbinden aan de test die zaterdag 20 februari werd gedaan met een theatervoorstelling van Guido Weijers. 20 procent van de bezoekers van de show liet zich na afloop niet testen en dat vindt De Jonge "jammer".

De conclusie dat er geen besmettingen hebben plaatsgevonden in het theater kunnen volgens de minister niet getrokken worden. "Dat weten we namelijk niet, want er is een deel van de mensen dat zich achteraf niet heeft laten testen."

De Jonge zegt dat de voorstelling van Weijers als testevenement wel zin heeft gehad. "Vijf mensen mochten niet deelnemen omdat ze vooraf positief waren getest. Dat tekent maar weer hoe noodzakelijk dat (testen, red.) is als je zoiets organiseert."

Dat 20 procent van de bezoekers zich achteraf niet heeft laten testen noemt De Jonge "geen goed resultaat". Overigens is het niet bekend waarom één op de vijf zich niet heeft laten testen.

"Het is goed om in dit soort settings uit te proberen hoe het verloopt met het aantal besmettingen, maar dan is het wel goed als de proef in zijn volledigheid wordt gedaan", zegt De Jonge.

De show van Weijers is het tweede proefevenement in een reeks van Fieldlab Evenementen. Dat is een gezamenlijk initiatief van de evenementensector en de overheid.

De theatervoorstelling was de eerste show in maanden waarbij meer dan dertig toeschouwers in de zaal mochten zitten.