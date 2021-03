Burgemeesters zien een eventuele avondklok tijdens de verkiezingen niet zitten. Dat hebben ze maandagavond tegen demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gezegd tijdens het Veiligheidsberaad, meldde voorzitter Hubert Bruls na afloop van de vergadering.

De avondklok loopt nu nog op maandag 15 maart om 4.30 uur af, maar mocht het kabinet besluiten dat die wordt verlengd, dan denken burgemeesters dat er veel uitzonderingen tijdens de verkiezingen moeten worden gemaakt.

Zo moeten de vrijwilligers van stembureaus een uitzonderingspositie krijgen, evenals stemmers en mensen die bij het tellen van de stemmen aanwezig willen zijn. Dat laatste is een openbaar proces.

"Hoe ga je dat doen? Moeten mensen een verklaring krijgen? Dat geeft nogal wat rompslomp", aldus Bruls. "Een boa of politieagent kan niet het verschil zien tussen iemand die daadwerkelijk is gaan stemmen of iemand die dat als smoes gebruikt om 's avonds buiten te zijn."

"Onze voorkeur heeft dat we op verkiezingsdagen (15, 16 en 17 maart, red.) geen avondklok hebben", benadrukt Bruls.

Volgens Bruls heeft minister De Jonge de kritiek op een eventuele avondklok op de verkiezingsdagen "aangehoord". De Jonge zelf zei dat hij niet vooruit wilde lopen op de besluitvorming. Het demissionaire kabinet buigt zich begin volgende week over de coronamaatregelen, waaronder de avondklok.