80 procent van de mensen die de theatervoorstelling van Guido Weijers hebben bijgewoond, heeft zich achteraf laten testen op het coronavirus en is negatief getest. De show in het Beatrix Theater in Utrecht van zaterdag 20 februari was georganiseerd door Fieldlab Evenementen.

In de aanloop naar het evenement werden vijf mensen positief getest. Zij mochten daarom niet naar de voorstelling.

De voorstelling van Weijers is het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van de evenementensector en de overheid.

De show was niet alleen de eerste theatervoorstelling in maanden, maar ook de eerste waarbij weer meer dan dertig toeschouwers welkom waren.