De Europese Commissie (EC) zal later deze maand een wetsvoorstel indienen voor een bewijs waarmee de drager kan aantonen dat hij of zij is ingeënt tegen COVID-19. Dat heeft EC-voorzitter Ursula von der Leyen maandag bekendgemaakt. De regeringen van de EU-landen en het Europees Parlement moeten er vervolgens nog mee instemmen.

Von der Leyen ziet een Europese digitale groene pas voor zich. "We zullen in maart een wetsvoorstel indienen", zei de EC-voorzitter maandagochtend in een videovergadering met Europarlementariërs van haar eigen partij, de Duitse CDU. Dan wordt volgens haar duidelijk hoe het certificaat er concreet moet uitzien.

Zuidelijke EU-landen dringen al langer aan op een vaccinatiepaspoort waarmee ze komende zomer weer toeristen hopen te kunnen verwelkomen. Maar andere lidstaten hebben nog veel vragen over zo'n certificaat. Met name vooral over wat je er dan mee zou moeten mogen.

Veel EU-regeringsleiders vinden het bovendien lastig te verkopen dat gevaccineerde personen mogelijk meer rechten krijgen, terwijl anderen nog niet de kans hebben gehad om een prik te halen.

Von der Leyen waarschuwde eerder dat het al drie maanden kost om alleen het inentingsbewijs technisch mogelijk te maken. Dit zou betekenen dat met het vakantieseizoen in aantocht de tijd begint te dringen.