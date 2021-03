Middelbare scholen en het mbo gaan vanaf maandag weer open. Leerlingen kunnen kunnen minstens één dag per week naar school. Sinds de kerstvakantie moesten zij het alleen doen met thuisonderwijs.

Basisscholen openden drie weken geleden hun deuren al. Vorig week besloot het kabinet dat ook de scholen in het voortgezet onderwijs weer fysiek onderwijs mogen geven. Het OMT achtte dat veilig en verantwoord, op voorwaarde dat iedereen, met uitzondering van het voortgezet speciaal onderwijs, in de scholen 1,5 meter afstand houdt.

Middelbare scholen mogen zelf maatwerk bieden. Dit betekent dat leerlingen daar ook meer dan één dag per week naar school mogen, als dit verantwoord kan. Voor mbo-studenten geldt vooralsnog dat zij één dag per week naar school mogen.

Tussen de lessen door moeten leerlingen mondkapjes dragen. Daarnaast gelden er dezelfde maatregelen als in het basisonderwijs. Als een leerling of docent positief test op het coronavirus, moeten andere leerlingen of docenten die in nauw contact zijn geweest tien dagen in quarantaine. Op dag vijf kunnen zij zich vrijwillig laten testen om daarmee de quarantaine te verkorten.

Ook in het hoger onderwijs is grote behoefte aan meer ruimte voor fysiek onderwijs. Daarom kijkt het kabinet of in een volgende fase het hoger onderwijs heropend kan worden. Hogescholen en universiteiten kunnen zich hier alvast op voorbereiden.