De versnelling van het vaccinatieprogramma in Nederland werpt zijn vruchten af, blijkt uit data van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Door minder vaccindoses achter te houden en meer eerste prikken te zetten, schiet Nederland omhoog op ranglijsten van het ECDC.

Uit zondag gepubliceerde data blijkt dat in Nederland tot dusver 7 procent van alle volwassenen een eerste prik heeft ontvangen. Alleen in Finland (7,7 procent), Denemarken (8,8 procent) en Malta (10,1 procent) is dat percentage nog groter.

Dat Nederland bezig is aan een opmars, blijkt uit het laatste weekrapport van het ECDC dat maandag gepubliceerd werd. Toen was in Nederland bij 5,6 procent van alle volwassenen een eerste vaccindoses toegediend. Daarmee behoorde Nederland tot de grijze middenmoot; een groep van 20 EU-lidstaten die bij 4 tot 6 procent van hun volwassenen ten minste één prik hadden gezet.

Foto: ECDC

Nederland maakt ook groei door op andere ranglijsten

Als gekeken wordt naar het percentage volwassenen dat volledig is ingeënt tegen COVID-19, doet Nederland het nog altijd een stuk minder dan andere EU-lidstaten. Zo'n 1,8 procent van alle 18-plussers is tot dusver ingeënt, waarmee Nederland onderaan de middenmoot bungelt. Het gros van de EU-lidstaten vaccineerde tot dusver 2 tot 3,5 procent van al hun volwassenen.

Echter valt ook bij deze statistiek een rooskleurige ontwikkeling te zien. In de laatste zeven dagen is het percentage volledig ingeënte volwassenen in Nederland gestegen van 1,5 naar 1,8 procent. Slechts vijf EU-landen maakten een nog grotere procentuele stijging mee (Frankrijk, Estland, Griekenland, Oostenrijk en Slowakije).

Uit data van Our world in data blijkt dat Nederland tot februari veel minder prikken zette dan een gemiddeld EU-land. Sindsdien doet Nederland niet onder voor een gemiddeld EU-land en werd op diverse dagen het gemiddelde overschreden. De datawebsite stelt dat de vaccinatiesnelheid van Nederland op zo'n zestienhonderd prikken per miljoen inwoners per dag ligt. Het gemiddelde van de andere EU-landen lag de laatste dagen rond de achttienhonderd prikken.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge meldde donderdag nog een dagrecord; in één etmaal waren meer dan vijftigduizend prikken gezet. In totaal zijn ruim 1,3 miljoen vaccindoses toegediend. Het kabinet hoopt aan het begin van het tweede kwartaal ruim 2,5 miljoen vaccindoses per week te kunnen toedienen.