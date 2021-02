Met een indrukwekkende uitvaart is zaterdag in het Verenigd Koninkrijk afscheid genomen van de Britse 'coronaheld' Tom Moore. De lijkwagen met het lichaam van 'Captain Tom' arriveerde aan het eind van de ochtend bij het crematorium in Bedford. Daar vuurde een veertienkoppige militaire erewacht drie salvo's af.

Familieleden van Moore hebben tijdens de begrafenis hun "trots" uitgesproken. Zijn kleindochter Georgia Ingram-Moore las het gedicht De Magiër voor, dat ze heeft helpen schrijven. Het gaat over leven met iemand die "ons de hele dag aan het lachen maakt" en "weet wat belangrijk is".

Kleinzoon Benjamin Ingram-Moore sprak over een "ongelooflijke grootvader, mentor en vriend". Hannah Ingram-Moore beschreef haar vader als "een baken van licht en hoop voor de wereld".

Moore kreeg in zijn land een heldenstatus dankzij zijn wandelactie om tijdens de coronaepidemie geld op te halen voor de gezondheidszorg. Die leverde tientallen miljoenen op. Toen de honderdjarige Brit dit jaar zelf besmet raakte met het coronavirus en overleed, leidde dat tot veel verdrietige reacties.

Maar acht familieleden aanwezig vanwege coronacrisis

Hoewel vanwege de coronacrisis slechts acht familieleden aanwezig konden zijn bij de uitvaart, zeiden de nabestaanden vooraf dat het een "spectaculaire" gebeurtenis zou worden. Zo vloog als eerbetoon een C-47 Dakota, een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog, over. Op de grafkist van Moore lagen een Britse vlag en zijn onderscheidingen.

Op meerdere plaatsen in het land, waaronder ook het dorp waar Moore woonde, luidden de kerkklokken aan het begin van de uitvaart honderd keer. Zanger Michael Bublé nam een speciale versie op van het nummer Smile, dat tijdens de plechtigheid te horen was. Aan het eind van de ceremonie klonk op verzoek van Moore het nummer My Way van Frank Sinatra. Een hoornblazer speelde The Last Post toen de dienst eindigde.

Captain Tom kwam oorspronkelijk uit Keighley, nabij Bradford. Zijn familie laat weten dat zijn as zal worden begraven in Yorkshire zodra de COVID-19-beperkingen het toelaten. Daar zal hij samen met zijn ouders en grootouders in het familiegraf rusten.