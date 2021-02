Steeds meer Nederlanders vragen een examen voor een vaarbewijs aan. Het aantal is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld: in 2020 werden er ruim 40.000 examens aangevraagd, tegenover 26.000 in 2016. De stijging was het grootst in het afgelopen jaar, laat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) weten aan NU.nl.

Voor een vaarbewijs worden in Nederland een of twee theorie-examens afgenomen. Het tweede examen is alleen voor mensen die ook op open water, zoals de Waddenzee, het IJsselmeer of de Ooster- en Westerschelde willen varen.

Het CBR neemt overigens sinds begin december geen examens meer af vanwege de coronalockdown. Hierdoor worden er op dit moment ook geen nieuwe aanvragen voor vaarbewijzen meer aangenomen.

CBR-directeur Alexander Pechtold maakte tijdens de verhoren van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties al melding van de opvallende toename in 2020.

Pechtold: Mensen gaan varen als alternatief voor buitenland

Pechtold stelde toen dat dit mede kwam door de coronacrisis. "We zien deze zomer al aankomen dat mensen geen huisje in het buitenland boeken, maar graag willen varen. Het aantal vaarbewijsaanvragen knalt momenteel omhoog."

Pechtold stelde dat ook het aantal aanvragen voor een theorie-examen voor het rijbewijs is toegenomen, omdat mensen vanwege de coronacrisis alternatieven zoeken voor het openbaar vervoer.

Stop op aanvragen vaarbewijs, wachttijd zeker vijf maanden

Een woordvoerder van het CBR laat weten aan NU.nl dat het zeker vijf maanden zal duren voordat mensen die nu een theorie-examen zouden aanvragen aan de beurt zijn. Eerst zijn alle kandidaten van wie de examens zijn uitgesteld door de lockdown aan de beurt voor de examens voor zowel rij- als vaarbewijzen.

Pas daarna is er weer ruimte voor nieuwe kandidaten om een plek te reserveren. In totaal heeft het CBR de afgelopen maanden ruim 300.000 theorie-examens niet kunnen afnemen. Het is nog niet bekend wanneer deze weer kunnen worden hervat.

De praktijkexamens gaan wel 3 maart weer van start. Het totale aantal examens, toetsen en rijtesten dat het CBR nog moet inhalen, is zelfs meer dan 600.000. De organisatie probeert de komende maanden de capaciteit te vergroten.