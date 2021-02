Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het bezoek van Thierry Baudet en zijn campagneteam aan Urk, zo wordt vrijdag bevestigd na berichtgeving van De Stentor. De Forum voor Democratie-partijleider schudde dinsdag mensen de hand en at met zijn team in een restaurant.

In het onderzoek wordt door de politie gekeken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Daarna wordt door het OM besloten of Baudet vervolgd gaat worden.

Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van of de partijleider is 'besprongen' door anderen, en er zelf dus niet veel aan kan doen, of dat hij bewust coronaregels heeft overtreden, zo legt een woordvoerder van het OM aan NU.nl uit. Op beelden is te zien hoe de partijleider omringd werd door een groep mensen en dat hij hen de handen schudde.

Burgemeester Cees van den Bos heeft aan de krant laten weten ontstemd te zijn. "Hij heeft een voorbeeldfunctie." Hier voegt hij wel aan toe dat hij nog niet weet hoe alles rondom het bezoek is verlopen.