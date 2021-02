EU-lidstaten zijn optimistisch over de invoering van een digitaal vaccinatiepaspoort, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel donderdag na afloop van een EU-top over de coronapandemie. Ook Nederland heeft in principe geen bezwaar, maar premier Mark Rutte vindt het nu nog te vroeg om een beslissing te nemen.

Rutte zei donderdag dat hij vooral technische vragen heeft. Zo is er volgens hem nog steeds geen absolute zekerheid over iemands besmettelijkheid na een vaccinatie. Hij ziet wel dat een digitaal vaccinatiepaspoort in de toekomst nut kan hebben. "We moeten daar in Nederland echt nog het debat over voeren."

Een aantal (voornamelijk zuidelijke) lidstaten dringen aan op de invoering van een vaccinatiepaspoort, waarmee burgers in alle EU-landen dezelfde rechten krijgen op bijvoorbeeld vrij reizen. De zuidelijke EU-landen zijn voor hun economie erg afhankelijk van toerisme en zien graag dat de bewijzen al voor de zomer af kunnen zijn.

Merkel is hoopvol dat een vaccinatiepaspoort al voor de zomer af kan zijn, maar volgens voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen moeten de verwachtingen nog niet te hoog zijn. Volgens haar kan de technische voorbereiding van een dergelijk vaccinatiebewijs zeker drie maanden duren.

'Vaccinpaspoort kan zorgen voor discriminatie'

Daarnaast zijn er ook nog ethische vragen. Frankrijk en België vrezen dat een vaccinatiepaspoort kan leiden tot discriminatie. De Franse president Macron waarschuwt dat een vaccinatiepaspoort oneerlijk kan uitpakken voor jongeren, omdat die als laatste aan de beurt zijn voor een vaccinatie en daarmee dus in feite verboden kunnen worden om te reizen tijdens de zomer.

Merkel erkende donderdagavond ook dat een EU-vaccinatiepaspoort met de "geringe vaccinatiedekking" van de bevolking, nu nog niet aan de orde is. Wel zei ze dat landen zich moeten voorbereiden.

EU-lidstaten Griekenland en Cyprus wachtten het digitaal vaccinatiepaspoort niet af en hebben zelf al afspraken gemaakt over de toelating van gevaccineerde toeristen uit Israël.