De Britse coronamutatie is in bijna alle EU-lidstaten aangetroffen, blijkt donderdag tijdens een overleg van de Europese Commissie. De Zuid-Afrikaanse variant heeft de kop opgestoken in veertien EU-landen, en de Braziliaanse in zeven. "Er staat ons nog een grote uitdaging te wachten", waarschuwt voorzitter Ursula von der Leyen.

De nieuwe varianten baren zorgen, omdat ze besmettelijker zijn en mogelijk minder vatbaar voor sommige vaccins die nu worden gemaakt. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de Zuid-Afrikaanse mutant. Farmaceut Moderna heeft zijn vaccin daar inmiddels al op aangepast.

De EU-leiders spraken donderdag, tijdens een nieuw video-overleg over de coronacrisis, lang over de varianten en wat daar tegen te doen. Ze blijven onnodig reizen voorlopig beperken, om te voorkomen dat mutanten in hun land wordt verspreid. Maar lidstaten moeten ook te zware maatregelen vermijden, zei voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders na afloop.

Volgens premier Mark Rutte is "uitgesproken dat het belangrijk is om reizen te ontmoedigen tot de epidemiologische situatie is verbeterd. En als het dan toch moet, dan moet er een goed balans zijn tussen beperkingen en de werking van de goederenstromen".

Zes lidstaten, waaronder België en Duitsland, houden hun grenzen nagenoeg dicht. Bij de zuidelijke grenzen van Duitsland staan daardoor ondanks 'groene banen' voor vrachtverkeer geregeld lange files.

87 Hoe ontdekt werd dat de Britse coronavariant besmettelijker is

EMA maakt het eenvoudiger om vaccins aan te passen aan mutaties

Het Europese medicijnagentschap (EMA) heeft donderdag laten weten dat het makkelijker wordt gemaakt om vaccins aan te passen aan de nieuwe varianten van het coronavirus. Farmaceuten hoeven niet meer het hele goedkeuringstraject door te lopen bij een aangepaste versie van het vaccin.

Voortaan moeten de farmaceuten bij het EMA aantonen dat de hoeveelheid antistoffen die het nieuwe vaccin opwekt, niet wezenlijk lager is dan bij het originele vaccin. Dit moet worden bewezen bij mensen die het virus nog niet eerder hebben opgelopen en niet gevaccineerd zijn.

De farmaceuten moeten nog wel onderzoeken welke voordelen een prik van het aangepaste versie van het vaccin biedt ten opzichte van een tweede prik met het oorspronkelijke vaccin. Ook moet gekeken worden naar het effect van een tweede prik met het nieuwe vaccin bij mensen die de eerste prik met het originele vaccin hebben gekregen.