Volgens Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad, zijn de huidige coronamaatregelen niet meer te houden. Het kabinet moet volgens hem binnen enkele weken versoepelen, om te beginnen door in de buitenlucht meer mogelijk te maken, zegt hij in het AD.

Bruls reageert in de krant op de bomvolle parken in het land, die door het mooie weer van de afgelopen dagen in onder meer Amsterdam en Nijmegen te druk werden, en het voornemen van een deel van de horeca om volgende week tegen de regels in de terrassen open te gooien.

Volgens Bruls moet worden geaccepteerd dat mensen op een ongereguleerde manier buiten zijn. "We kunnen niet anders dan enigszins toestaan dat het druk wordt. Ik begrijp heel goed dat na elf maanden het draagvlak voor de coronamaatregelen minder is geworden. Elke maatregel begint sleets te raken. Straffen en handhaven gaan we niet meer 100 procent volhouden", aldus Bruls.

De burgemeester waarschuwt de horeca wel dat er zal worden opgetreden als de terrassen in zijn stad dinsdag opengaan. Ook de andere burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben donderdag aangegeven op te treden tegen de aangekondigde acties van de horecagelegenheden.

Bruls verwacht het kabinet binnen enkele weken met meer versoepelingen komt: "Het is nog even volhouden. Maar ik vind het eerlijk gezegd ook lastig uit te leggen waarom de kappers wel open mogen en de terrassen niet."