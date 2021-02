Het Europese medicijnagentschap (EMA) maakt het makkelijker voor farmaceuten om aangepaste versies van hun coronavaccin op de markt te brengen. Farmaceuten moesten bij een aangepaste versie van hun vaccin nogmaals het hele goedkeuringstraject doorlopen, maar dat is bij de nieuwe richtlijnen niet meer noodzakelijk.

Daarmee speelt EMA in op de komst van vaccins die zich specifiek richten op één of meerdere coronavirusvarianten. Zo kondigde farmaceut Moderna donderdag een versie van hun vaccin aan die specifiek de Zuid-Afrikaanse variant van het virus bestrijdt.

Bedrijven moeten voortaan alleen nog aantonen dat de hoeveelheid antistoffen die vaccins opwekken "niet wezenlijk lager is dan het originele vaccin". Dit moet onderzocht en vastgesteld worden bij mensen die nog niet eerder het coronavirus hebben opgelopen en niet gevaccineerd zijn.

Daarnaast moeten farmaceuten onderzoeken welke voordelen één prik van het aangepaste middel biedt ten opzichte van een tweede prik met het oorspronkelijke vaccin, en wat het vaccin doet met personen die eerder met het originele vaccin zijn geprikt.

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is tevreden met de stap van het EMA. "Met toenemende mutaties van het coronavirus is het aannemelijk dat de vaccins in de toekomst aangepast moeten worden om blijvende bescherming te bieden", legt het CBG-voorzitter Ton de Boer de noodzaak voor de nieuwe richtlijnen uit.

De Boer stelt dat Europa nu beter voorbereid is op mutaties en eventuele aanpassingen die in de medische wereld nodig zijn. "De werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit moeten gewoon goed zijn, dat staat voorop."