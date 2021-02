AstraZeneca-topman Pascal Soriot zegt teleurgesteld te zijn dat de productie en de levering van het coronavaccin van de farmaceut aan de Europese Unie tegenvalt. "Net zo teleurgesteld als jullie", aldus de topman donderdag tegen het Europees Parlement.

Het Brits-Zweedse bedrijf meldde de afgelopen tijd meerdere tegenslagen met de productie van het vaccin, tot grote ergernis van de EU.

Zo moest de Europese Unie het in de eerste drie maanden stellen met de helft van het aantal doses waar het op had gerekend: in plaats van 80 miljoen, leverde de farmaceut 40 miljoen doses.

Ook in de tweede kwartaal ontvangt de EU mogelijk minder AstraZeneca-vaccins dan verwacht. Maandag bleek dat de farmaceut ook in april, mei en juni naar verwachting maar de helft van de beloofde vaccins zal kunnen leveren. Het bedrijf staat er in Brussel sindsdien niet erg goed op.

In een reactie op het nieuws dat de levering in het tweede kwartaal minder is dan verwacht, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag dat AstraZeneca "een buitengewoon ingewikkeld bedrijf is om afspraken mee te maken". "De wisselingen gebeuren eens in de drie, vier dagen. Het is om gek van te worden", aldus De Jonge.

Soriot is er echter "van overtuigd" dat de productie in de lente op gang komt. Het bedrijf zegt nauw samen te gaan werken met de Europese Commissie om dat voor elkaar te krijgen. Tekorten in de levering aan de EU zouden worden opgevuld via het internationale netwerk, zei een woordvoerder van het bedrijf woensdag.