Het RIVM meldt donderdag 5.048 nieuwe positieve coronatests, dat zijn er meer dan het gemiddelde in de afgelopen zeven dagen (4.487). Het is tevens het grootste aantal geregistreerde besmettingen in ruim één maand tijd. Het totale aantal coronagerelateerde sterfgevallen steeg met 33 naar 15.439.

Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden, omdat er vertraging kan zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

De afgelopen week werden vrijwel iedere dag tussen de vier- en vijfduizend positieve testen gemeld, met uitzondering van dinsdag (3.846). NU.nl kijkt naar het weekgemiddelde, omdat het een beter beeld geeft dan de veelal fluctuerende dagcijfers. De laatste keer dat binnen één etmaal meer dan vijfduizend positieve coronatesten werden geregistreerd, was ruim één maand terug (23 januari).

Het kabinet heeft dinsdagavond enkele versoepelingen aangekondigd van de coronamaatregelen. De teugels worden vooral gevierd omdat het welzijn van Nederlanders vergroot moet worden, zei demissionair premier Mark Rutte. Daarom wordt bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs heropend en mogen vrijwel alle contactberoepen weer aan de slag.

Horecaondernemers en sportscholen balen dat hun filialen voorlopig gesloten moeten blijven. De ondernemers hebben acties aangekondigd om meer versoepelingen af te dwingen. Burgemeesters, die volgens het ministerie van Justitie coronaregels moeten handhaven, hebben ondernemers gewaarschuwd voor de geldende coronamaatregelen.

Gemiddelden van de afgelopen week Donderdag 25 februari: 4.487

Woensdag 24 februari: 4.425

Dinsdag 23 februari: 4.282

Maandag 22 februari: 4.124

Zondag 21 februari: 3.935

Zaterdag 20 februari: 3.759

Vrijdag 19 februari: 3.699