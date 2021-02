Intensivecarebaas Diederik Gommers heeft begrip voor de versoepelingen van het kabinet. Wel benadrukt hij in gesprek met NU.nl dat het al maandenlang drukker is dan normaal op de intensive care (ic) en dat zorgt ervoor dat het ic-personeel "nog steeds op de tenen loopt".

Gommers benadrukt dat de door het demissionaire kabinet aangekondigde versoepelingen "heel dicht" tegen het advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan zaten.

"Toen ik het dinsdagavond tijdens de persconferentie hoorde voelde het niet zo goed, maar na een nachtje slapen kwam ik tot de conclusie dat dit wel de dingen zijn die we geadviseerd hebben", zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

In het laatste OMT-advies staat dat de ruimte voor versoepelingen "zeer beperkt" is, of zoals Gommers het verwoordt: "mini- mini- minimaal".

Onder voorwaarden kan het voortgezet en mbo-onderwijs weer open en op andere vlakken versoepelen betekent volgens het OMT het "aanvaarden van meer risico's op een toename van het aantal besmettingen en belasting voor de zorg."

Op 1 maart mogen middelbare scholen hun deuren weer gedeeltelijk openen.

Contouren van derde golf zijn langzaam zichtbaar

Heel langzaam zijn de contouren van de aangekondigde derde golf zichtbaar, ziet ook het hoofd van de ic van het Erasmus MC. "Aan de versoepelingen zit een risico. Afgelopen week hadden we een toename van het aantal ic-opnames ten opzichte van de week ervoor. Heel langzaam zie je de stijging. Het blijft lopen op een richel."

Woensdag zijn er 1.041 ic-bedden bezet in de Nederlandse ziekenhuizen. Op de intensivecareafdelingen liggen 533 coronapatiënten.

Ook de druk op het ic-personeel is nog altijd hoog, constateert Gommers. "Het aantal besmettingen daalde tot vorige week, maar op de ic zijn we al vier maanden lang opgeschaald."

Normaal gesproken telt Nederland zo'n duizend operationele bedden op de intensive care. Nu zijn dat er 1.350. Het heeft als gevolg dat ic-verpleegkundigen voor meer patiënten moeten zorgen dan ze gewend zijn, legt Gommers uit.

“We gaan niet klagen, maar wij zien nog steeds geen verandering op de werkvloer” Diederik Gommers, voorzitter NVIC

"Dat voelt niet goed", aldus de NVIC-voorzitter. "We gaan niet klagen, maar wij zien nog steeds geen verandering op de werkvloer." Oorzaak daarvan is dat de eerder afgeschaalde reguliere zorg inmiddels weer is opgeschaald, waardoor ic-personeel de zorg heeft voor coronapatiënten en niet-coronapatiënten.

"De ic's liggen overvol. We lopen nog steeds op onze tenen", aldus Gommers.

Het aantal bezette ic-bedden blijft onverminderd hoog.

Zorgen over of ic-personeel vrij kan nemen

Gommers maakt zich zorgen om of het personeel op de intensive care het wel volhoudt. Heel voorzichtig kijkt hij al naar de zomervakantie, een periode waarin normaal gesproken maar achthonderd ic-bedden "open zijn", waardoor personeel vakantie kan opnemen.

"Eigenlijk weten we nu al dat dat niet gaat. Als het zo doorgaat zijn we al ons personeel in 2022 kwijt. Dat wil je natuurlijk het liefste van de daken schreeuwen, maar ik zie ook dat veel andere mensen nu in de problemen zitten."

Gommers wil er maar mee zeggen dat de zorgen over het coronavirus niet weg zijn. Alleen ziet hij ook dat het de beperkte ruimte die er nu is aan andere sectoren moet worden gegeven dan aan de zorgsector. "Maar mensen moeten niet het idee hebben dat ze nu ook wel naar het terras zouden kunnen."

Zelf heeft Gommers overigens nog geen afspraak staan bij de kapper. "Mijn vrouw heeft het twee weken geleden gedaan. Ze zei wel dat er wat rare plukken tussen zaten, dus ik moet wel een keer naar de kapper. Maar mijn haar groeit niet zo snel, dus ik ga niet zo vaak", besluit hij lachend.