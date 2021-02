De Amerikaanse toezichthouder FDA noemt het coronavaccin dat door de Leidse farmaceut Janssen is ontwikkeld veilig en effectief. Het middel zou een effectiviteit van ongeveer 72 procent hebben. Eerder meldde moederbedrijf Johnson & Johnson op basis van wereldwijde proeven dat het vaccin in zeker 66 procent van de gevallen voldoende bescherming biedt.

Uit FDA's analyse van de gegevens van Janssen blijkt dat er geen ontoelaatbare gezondheidsrisico's zijn bij het gebruik van het vaccin en dat het in aanmerking komt voor voorlopige goedkeuring in de Verenigde Staten. Vrijdag brengt de FDA advies over de toelating van het coronavaccin uit.

Nederland heeft 11,3 miljoen doses van dit vaccin besteld. Hoewel de effectiviteit tientallen procentpunten lager ligt dan bij andere al goedgekeurde coronavaccins, biedt het vaccin van Janssen veel logistieke voordelen. Iemand is al na één prik voldoende beschermd. Bij veel andere coronavaccins zijn twee doses nodig.

Het Janssen-vaccin zou minder bescherming bieden bij besmettingen met de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse coronavirusvarianten dan aanvankelijk werd verwacht. Janssen beweerde eerder dat het middel bij besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant voor 57 procent effectief is. Dat is echter voldoende bescherming, omdat gezondheidsorganisatie WHO een minimale werkzaamheid van 50 procent eist.

Ook vaccins van andere farmaceuten, zoals Moderna en Pfizer, bleken bij besmettingen met de genoemde virusvarianten minder bescherming te bieden dan verwacht. Maar de vaccins zijn in die gevallen wel effectief genoeg.

Als het vaccin van Janssen wordt goedgekeurd, dan kan het bedrijf direct vier miljoen doses leveren aan de VS. De Europese medicijnwaakhond EMA spreekt zich naar verwachting medio maart uit over de eventuele ingebruikname in de EU.