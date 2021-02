Veel middelbare scholen hebben nog niet besloten hoe zij vanaf volgende week weer deels moeten opengaan. Vooral het garanderen van voldoende ruimte om onderling afstand te kunnen houden, kost heel wat hoofdbrekens.

Zo tobben schoolbesturen over het huren van externe ruimtes en over de invulling van het lesrooster nu ze minimaal een dag per week fysiek onderwijs mogen gaan geven.

Dat verbaast de VO-raad niet. "Het grootste dilemma is hoe om te gaan met de onderlinge afstand en hoeveel leerlingen er terechtkunnen", zegt een woordvoerder van de belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs. "Daar moeten scholen nog wel even op kauwen."

Met de huur van zalen van sportverenigingen en culturele instellingen mogen scholen meer ruimte creëren voor onderwijs. Gemeenten kunnen mogelijkheden bieden. Het Titus Brandsmalyceum in Oss kreeg de zalen van een theater en cultuurpodium aangeboden. De schoolleiding neemt het voorstel in overweging, maar is nog in overleg over de manier waarop de extra ruimte gebruikt kan worden.

'Moeten we leerlingen de hele dag laten pendelen?'

"Hanteren we een roulatiesysteem, zetten we daar permanent bepaalde klassen in of juist de hele afdeling wiskunde?", vraagt Ine Smits-Verbakel van het lyceum zich hardop af. De zalen van het theater en podium liggen op loopafstand van de school. "De vraag is: laten we leerlingen of docenten pendelen tussen de school en het theater?"

Scholen kunnen er ook voor kiezen leerlingen in koppels te laten optrekken. Die hoeven dan onderling geen afstand te houden, zodat er meer scholieren in een klas terechtkunnen.

Niet alle onderwijsinstellingen zijn enthousiast over die maatregel. "Onze docenten zitten niet te wachten op extra volle klassen", zegt directeur Anita O'Connor van VO Veghel. Haar bestuur is verantwoordelijk voor twee scholen in de Brabantse plaats. "Koppels kun je alleen maken bij een klassenformatie die hetzelfde blijft. In de bovenbouw heeft iedereen heel wisselende roosters."

Bruikbare lesroosters maken is een enorme uitdaging

Sowieso is het maken van lesroosters een grote uitdaging, zeggen schoolbesturen. Examenleerlingen en leerlingen in een kwetsbare positie konden in de afgelopen maanden al fysiek terecht op school. Daar komen nu dus meer leerlingen bij.

"Het is een enorm geregel", zegt directeur Peter-Paul Lenssen van het Bernardinuscollege in Heerlen. "We krijgen het op dit moment rond zonder het inhuren van externe ruimte. Maar het kost veel energie en flexibiliteit van alle medewerkers op school."

Scholen in de regio's Noord en Midden hebben tot en met 28 februari voorjaarsvakantie en waren daardoor niet bereikbaar.

Veel scholen overwegen de brugklasperiode te verlengen

Verschillende middelbare scholen gaan de brugklasperiode met ingang van volgend schooljaar verlengen, zo signaleert de VO-raad. Dat komt onder meer voort uit de coronacrisis en de vrijgekomen miljarden om leerachterstanden weg te werken. Volgens de raad zijn onderwijsinstellingen vrij om te bepalen hoe zij de brugklasperiode inrichten. "Daarvoor hebben zij geen toestemming van hogerop nodig."

De belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs zegt dat kinderen op de basisschool "een ingewikkeld jaar achter de rug hebben". Het risico op een te laag advies voor vervolgonderwijs is daarom groot. "Aanstaande eerstejaars krijgen door de verlenging een beter vervolgadvies en bovendien de kans om langer te laten zien wat ze kunnen", aldus een woordvoerder.