Een 35-jarige man uit Weert is woensdag veroordeeld tot acht maanden cel voor geweld tegen de politie en het plunderen van een Jumbo-filiaal tijdens de avondklokrellen in Eindhoven op 24 januari. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Hij moet de supermarktketen tevens een schadevergoeding van 9.950 euro betalen.

De rechtbank in Den Bosch behandelt woensdag vijf strafzaken die uit de hevige rellen in Eindhoven zijn voortgekomen. De verdachte uit Weert, Ruengelo A., bleef weg uit de rechtszaal en liet zijn advocaat het woord voeren.

Hij heeft na zijn arrestatie geen enkele verklaring willen afleggen. De rechter bepaalde dat A., die momenteel op vrije voeten is, onder meer vanwege het risico op herhaling weer moet worden vastgezet.

A. gooide volgens de rechter stenen naar de politie en heeft daarbij een politiebus geraakt. In het strafdossier zit een foto waarop hij - op het moment dat de rellen nog moesten uitbarsten - in gevechtshouding klaarstaat om de confrontatie met de politie aan te gaan.

Relschoppers richtten ravage aan die honderdduizenden euro's kostte

Uit protest tegen de avondklok verzamelden zich op de bewuste dag rond het middaguur mensen op het 18 Septemberplein. Rond 14.00 uur escaleerde de situatie. De Mobiele Eenheid (ME) voerde charges uit en dreef de menigte van enkele honderden relschoppers richting station Eindhoven Centraal.

Daar richtten de relschoppers een ravage aan. De ruiten van het station werden ingegooid, een auto van ProRail werd in brand gestoken en het Jumbo-filiaal in het stationsgebouw werd geplunderd. ProRail schatte dat voor tonnen aan schade was aangericht.

De rol van A. bij de plundering wordt ook duidelijk door een foto. Hij heeft op de foto een kassalade onder zijn arm en een blikje Red Bull in zijn hand. Volgens zijn advocaat heeft hij de kassalade niet meegenomen.

Dennis K., een andere relschopper, kreeg woensdag zes maanden cel opgelegd, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Hij heeft stenen gegooid naar een juwelierszaak, tegen de omver geduwde Pro-Railauto geschopt en sigaretten gestolen tijdens de plundering van het Jumbofiliaal.

Naar eigen zeggen was K. vooral als 'reporter' bij de rellen aanwezig, maar daar ging de rechter niet in mee. Het OM had negen maanden cel geëist. De rechter matigde de straf, onder meer omdat K. geen strafblad heeft. De man moet schadevergoedingen betalen aan onder meer Jumbo en de leasemaatschappij van de vernielde auto.