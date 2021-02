De Britse farmaceut AstraZeneca levert de Europese Unie in april, mei en juni toch het eerder beloofde aantal van 180 miljoen coronavaccins, zegt een woordvoerder van het bedrijf dinsdag. Eerder meldde een ingewijde aan persbureau Reuters nog dat het bedrijf maar slechts de helft zou kunnen leveren.

Een woordvoerder van het bedrijf laat desgevraagd weten dat de productie in de EU weliswaar maar goed is voor 90 miljoen doses, maar dat de rest wordt aangevuld via het internationale netwerk. Daarmee voldoet het bedrijf naar eigen zeggen aan wat contractueel is overeengekomen met de EU.

Het Brits-Zweedse bedrijft zegt dat het werkt aan "het verhogen van de productiviteit in zijn toeleveringsketen in de EU". Daarbovenop blijft het gebruikmaken van zijn "wereldwijde capaciteit om in het tweede kwartaal 180 miljoen doses aan de EU te leveren".

De productie van het vaccin, het derde in het Europese arsenaal, hapert al langer. In de eerste drie maanden van dit jaar moesten de EU-lidstaten het stellen met 40 miljoen doses, terwijl zij rekenden op 80 miljoen. Dit zorgde voor een felle ruzie tussen de farmaceut en de Europese Commissie, die het bedrijf er tussen de regels van beschuldigde andere klanten voor te trekken.

'AstraZeneca buitengewoon ingewikkeld bedrijf'

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei dinsdagavond bij de persconferentie dat AstraZeneca "een buitengewoon ingewikkeld bedrijf" is om afspraken mee te maken. "De wisselingen gebeuren eens in de 3, 4 dagen. Het is om gek van te worden."

Hij benadrukt dat de leveringen de snelheid van de vaccinatie bepalen. "Minder leveringen betekent minder vaccineren. In totaal hebben we 84,5 miljoen vaccins besteld. Ook als een paar leveringen niet doorgaan, komen we nog een heel eind. Maar een halvering van de leveringen hakt er wel flink in", besluit hij.