Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben dinsdag een persconferentie over de coronamaatregelen gegeven. Ze kondigden meerdere versoepelingen aan, maar benadrukten dat het een spannende stap is. In dit artikel beantwoorden we jullie via NUjij ingestuurde vragen.

Valt de zonnebankstudio ook onder contactberoepen die vanaf 3 maart open mogen?



Nee, want er is geen direct contact met de klanten. Onder de contactberoepen vallen bijvoorbeeld wel de kappers, masseurs, schoonheidsspecialisten en rijinstructeurs. De zonnestudio's blijven dus net als bijvoorbeeld sauna's gesloten.

Gaan de zwembaden weer open voor zwemlessen, aangezien de kinderen ook weer bij elkaar in de klas zitten?

Nee, de zwembaden blijven nog gesloten en er vinden dus ook nog geen zwemlessen plaats. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt daarbij dat dit wel boven aan het lijstje staat om naar te kijken, net als andere binnensporten.

Mijn hele voetbalteam is jonger dan 25. Ik ben zelf 27 en zou dus als enige buiten de boot vallen. Mag ik dan niet meetrainen?



Klopt, dat mag helaas niet. Het kabinet moet ergens een duidelijke grens trekken en die grens is nu getrokken bij 27, omdat dit correspondeert met de leeftijden die vallen onder het jeugdbeleid.

Waarom blijft de buitenschoolse opvang (bso) gesloten?



Het kabinet heeft besloten om de buitenschoolse opvang nog niet te openen, omdat dit leidt tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen.

Gaan ook de rijexamens weer door?

Ja, rijinstructeurs vallen onder contactberoepen, dus ook de rijexamens mogen weer plaatsvinden vanaf 3 maart. Op de site van het CBR staat daarnaast dat ze afgelopen maandag al zijn begonnen met het afnemen van de praktijkexamens voor de bromfiets, brommobiel en het motorexamen voertuigbeheersing.

Kunnen sportscholen ook weer buitenlessen geven?

Binnensporten is nog steeds niet toegestaan. Buitensporten mocht sowieso al met groepjes van maximaal twee mensen (exclusief instructeur). Tussen deze groepjes moet wel 1,5 meter afstand bewaard worden. Groepslessen zijn niet toegestaan, maar een instructeur mag wel van tweetal naar tweetal gaan om instructies te geven. Dit kunnen sportscholen dus ook doen.

Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan twee personen samen buiten sporten op sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Geldt dit ook voor vecht- en contactsporten in groepsverband buiten?

In principe wel, al legt een woordvoerder van het ministerie uit dat deze versoepeling, die al gold voor mensen tot achttien jaar, vooral slaat op teamsporten zoals voetbal en hockey. Buitensporten in tweetallen, zonder 1,5 meter, was sowieso al toegestaan.