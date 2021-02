De grofweg miljoen coronaprikken die inmiddels zijn gezet, bieden nog onvoldoende bescherming om grootschalige versoepelingen door te voeren, zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). De minister verwacht het "omslagpunt", waarbij zodanig veel mensen zijn gevaccineerd dat het risico van het virus beheersbaar is, niet voor het tweede kwartaal van het jaar.

Dat de vaccinaties al effect hebben op het virus, bleek eerder op dinsdag al: sinds het begin van de vaccinatiecampagne nam het aantal positieve tests onder bewoners en medewerkers van verpleeghuizen af. Ook het aantal meldingen van coronagerelateerde sterfgevallen in verpleeghuizen daalde.

Toch is dat effect nog niet groot genoeg, benadrukt De Jonge. In het eerste kwartaal worden in totaal drie miljoen vaccinaties verwacht, in het tweede kwartaal wordt dat flink opgeschaald.

Totdat voldoende mensen zijn gevaccineerd om het risico van het virus beheersbaar te houden, "moeten we het nog van de maatregelen hebben", aldus De Jonge. "En als er dan voldoende prikken zijn gezet, op de drempel van de zomer, dan heb je wel een dusdanige bescherming opgebouwd dat je wel echt afscheid kan nemen van een deel van de maatregelen".

De Jonge houdt wel een slag om de arm. Zo benadrukt hij dat er rekening moet worden gehouden met eventuele vertragingen in het verloop van de vaccinatiecampagne, bijvoorbeeld door problemen met de levering van de vaccins. Daarnaast is het ook nog niet duidelijk hoe de mutaties van het virus reageren op de vaccinaties die er nu zijn.

"Kortom, we hebben met elkaar best een aantal spannende maanden te gaan", aldus De Jonge.