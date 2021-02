Er moet meer risico genomen worden vanwege de psychische en sociale gevolgen die de coronamaatregelen hebben, heeft het demissionaire kabinet besloten. Deze maatregelen worden begin maart versoepeld.

Middelbare scholen open

Aanstaande maandag mogen de middelbare scholen en mbo-instellingen hun deuren weer voor een deel openen.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen minimaal één dag per week naar school, maar afhankelijk van de school kan dat vaker zijn. Mbo-studenten mogen één dag in de week naar school.

Leerlingen moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, met uitzondering van het voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen moeten mondkapjes dragen en er moeten vaste looproutes en gespreide start- en eindtijden zijn.

Net als in het basisonderwijs moet een hele klas, inclusief de docent, in quarantaine als een leerling of docent positief test op het coronavirus. Na vijf dagen mogen ze die quarantaine beëindigen als een test negatief is. Wie niet wil testen moet tien dagen in quarantaine.

De buitenschoolse opvang (bso) moet wel gesloten blijven, omdat dat leidt tot contacten tussen leerlingen van verschillende scholen.

Contactberoepen mogen aan de slag

Ook de contactberoepen mogen vanaf 3 maart hun zaak weer openen. Dat betekent dat bijvoorbeeld kappers, rijinstructeurs en masseurs weer aan de slag mogen.

Klanten mogen alleen op afspraak komen en mogen geen klachten hebben. Ook is het dragen van een mondkapje verplicht. Sekswerkers mogen nog niet aan de slag.

Doordat ook rijinstructeurs vanaf 3 maart weer aan de slag mogen, kunnen rijlessen en praktijkexamens weer worden gegeven. Het is nog niet duidelijk hoe theorie-examens veilig kunnen worden afgenomen.

1 De Jonge: We moeten waken voor 'we-zijn-er-bijna-gevoel'

Winkelen mogelijk op afspraak

Vanaf 3 maart mogen ook winkels de deuren weer wat meer openen. Klanten mogen op afspraak langskomen om te winkelen. Daarvoor is een afspraak vier uur van tevoren noodzakelijk.

Per verdieping mogen maximaal twee klanten tegelijk in de winkel zijn en een bezoek duurt maximaal tien minuten. Ook in de winkels geldt een mondkapjesplicht en de overige basismaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden en thuisblijven bij klachten.

Jongeren mogen weer teamsport beoefenen

Jongeren tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart weer buiten sporten op buitensportterreinen en hoeven tijdens het sporten de 1,5 meter afstand niet in acht te nemen.

Dat mag alleen met teamleden van de eigen club en wedstrijden tegen andere clubs worden niet gespeeld.

Kantines blijven wel gesloten, net als kleed- en doucheruimtes.

157 Rutte: 'We zijn op weg naar betere tijden'

Avondklok verlengd

De avondklok is verlengd tot in ieder geval maandag 15 maart. Dat betekent dat het verboden is om tussen 21.00 uur en 4.30 uur op straat te zijn.

Mensen met een verklaring mogen wel op straat zijn en krijgen geen boete. Wie geen goede reden heeft om na 21.00 uur op straat te zijn kan een boete krijgen van 95 euro.