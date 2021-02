De vaccinmaker AstraZeneca verwacht dat het in de maanden april, mei en juni maar de helft van de beloofde vaccins zal kunnen leveren aan de EU, zegt een Europese bron dinsdag aan het persagentschap Reuters. Het is al de tweede keer dit jaar dat het Brits-Zweedse bedrijf minder levert dan beloofd. "Het is een buitengewoon ingewikkeld bedrijf om mee af te spreken", vindt minster Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

De EU en AstraZeneca waren overeengekomen dat het bedrijf 180 miljoen vaccins zou leveren, maar dat zouden er nu maar 90 miljoen zijn. Wat dat betekent voor Nederland, is niet duidelijk.

Het verwachte tekort zou komen door een gebrek aan grondstoffen in het eerste kwartaal. "We werken erg hard om onze Europese productie op te drijven en hopen dus dat we onze leveringen weer meer in lijn zullen kunnen brengen met de afspraken", zegt een woordvoerder van AstraZeneca die niet dieper in wou gaan op het nieuws.

Het is al de tweede keer dat AstraZeneca minder vaccins levert aan de EU. In januari waarschuwde het bedrijf Brussel dat het niet aan zijn leveringsdoelen zou kunnen voldoen. Als alles volgens de verwachtingen blijft, heeft AstraZeneca tegen juni 130 miljoen dosissen geleverd aan de EU, veel minder dan de 300 miljoen die er gepland stonden.

'Het is om gek van te worden'

"AstraZeneca is een buitengewoon ingewikkeld bedrijf om afspraken mee te maken", zei minister De Jonge op de coronapersconferentie van dinsdagavond. "De wisselingen gebeuren eens in de 3, 4 dagen. Het is om gek van te worden."

Hij benadrukt dat de leveringen de snelheid van de vaccinatie bepalen. "Minder leveringen betekent minder vaccineren. In totaal hebben we 84,5 miljoen vaccins besteld. Ook als een paar leveringen niet doorgaan, komen we nog een heel eind. Maar een halvering van de leveringen hakt er wel flink in", besluit hij.