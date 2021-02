De middelbare scholen gaan vanaf 1 maart weer open. Leerlingen kunnen dan weer minstens één dag per week naar school. Ook het mbo kan vanaf deze datum weer gedeeltelijk fysiek onderwijs geven, kondigde demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond aan tijdens een persconferentie.

Middelbare scholen mogen zelf maatwerk bieden. Dit betekent dat leerlingen daar ook meer dan één dag per week naar school mogen, als dit verantwoord kan. Voor mbo-studenten geldt vooralsnog dat zij één dag per week naar school mogen.

Ook gelden er bepaalde maatregelen op de scholen. Zo moeten de leerlingen, met uitzondering van het voortgezet speciaal onderwijs, 1,5 meter afstand houden. Ook moeten er mondkapjes worden gedragen en moeten er vaste looproutes en gespreide start- en eindtijden zijn. Daarnaast gelden er dezelfde maatregelen als in het basisonderwijs.

Als een leerling of docent positief test op het coronavirus, moeten andere leerlingen of docenten die in nauw contact zijn geweest tien dagen in quarantaine. Op dag vijf kunnen zij zich vrijwillig laten testen om daarmee de quarantaine te verkorten.

De buitenschoolse opvang blijft nog wel gesloten, omdat dit leidt tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen.

Kabinet zal er alles aan doen om scholen niet nogmaals te sluiten

Ondanks dat een derde golf onvermijdelijk is, gaat het kabinet er alles aan doen om de scholen niet nogmaals te sluiten. "School is voor jongeren om meerdere redenen heel belangrijk", aldus Rutte. Ook vertelde hij dat de scholenopening volgens het Outbreak Management Team (OMT) veilig en verantwoord is voor leerlingen en docenten.

Naast het openen van de scholen kondigde Rutte nog drie andere versoepelingen van de maatregelen aan. Zo mogen de meeste contactberoepen weer aan de slag, mag er gewinkeld worden op afspraak en mogen jongeren tot 27 jaar weer buitensporten en daarbij de 1,5 meter afstand laten vieren.

"We doen hiermee iets heel spannends", zei de premier. Verruiming van de regels is volgens de premier "niet gratis en ook niet onomkeerbaar", maar het maatschappelijk belang om de coronaregels te versoepelen is "simpelweg te groot", legt hij uit.