De avondklok wordt in principe verlengd tot maandag 15 maart. Een week eerder neemt het kabinet een nieuw besluit over de maatregel, melden ingewijden dinsdag aan ANP. Mogelijk wordt de maatregel dan weer verlengd, afhankelijk van de coronasituatie op dat moment.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen dat volgens de bronnen dinsdagavond bekendmaken.

Het was al bekend dat de avondklok verlengd zou worden, maar een precieze datum was nog niet gegeven. Verschillende media berichtten destijds dat de avondklok mogelijk met drie weken verlengd zou worden. Dit blijken er vooralsnog twee te zijn.

De avondklok is sinds zaterdag 23 januari van kracht. Mensen mogen dan tussen 21.00 en 4.30 uur niet zonder geldige reden op straat zijn.

Nieuwe wettelijke basis avondklok maandag van kracht geworden

Rondom de avondklok was vorige week veel te doen. De rechtbank verklaarde de wettelijke basis van de avondklok onterecht, en oordeelde dat de maatregel per direct moest worden opgeheven. Het gerechtshof doet vrijdag uitspraak in de zaak: wanneer ook het gerechtshof de oude juridische grondslag van de maatregel onterecht acht, heeft dat mogelijk gevolgen voor de boetes voor het overtreden van de avondklok die in die periode zijn uitgedeeld.

De avondklok blijft hoe dan ook gelden, omdat deze inmiddels onder een nieuwe wettelijke basis is ondergebracht. De ministeriële regeling van de avondklok is vanaf nu gekoppeld aan de zogenoemde tijdelijke coronawet (Twm), die weer valt onder de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze nieuwe wettelijke basis is maandag van kracht geworden.