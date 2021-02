De versoepelingen die dinsdagavond tijdens een persconferentie van het kabinet vermoedelijk afgekondigd gaan worden, noemt RIVM-topvrouw Aura Timen een "politiek besluit". Ze zegt dat de ruimte vanuit de virusbestrijding bezien "erg klein" is, maar dat vanuit de maatschappij een steeds luidere roep om versoepeling van de coronamaatregelen klinkt.

Timen constateert dat de toename van het wekelijkse aantal besmettingen "richting een derde golf" wijst. Afgelopen week nam het aantal positieve tests met 19 procent toe.

Met die derde golf in het vooruitzicht, veroorzaakt door de besmettelijkere Britse coronavirusvariant, is de ruimte om maatregelen te versoepelen "erg klein", zegt Timen.

"Je moet met uiterste zorgvuldigheid versoepelen", benadrukt ze. "Iedere versoepeling betekent meer ziekenhuisopnames en mogelijk op de intensive care. Als je versoepelt moet je het heel voorzichtig, stapje voor stapje, doen om te kijken wat het effect is."

Volgens Haagse bronnen mogen alle contactberoepen, behalve sekswerkers, vanaf dinsdag 2 maart weer aan de slag. Ook het middelbaar onderwijs mag de deuren weer voor een deel heropenen. Sportregels voor jongeren tot 27 jaar worden eveneens versoepeld. De avondklok blijft wel van kracht.

'Belangenafweging is aan de politiek'

Timen schuift de vraag over of dit een verstandig moment is om te versoepelen door naar het demissionaire kabinet. "Er worden verschillende belangen afgewogen en dat is echt iets voor de politiek. Wij kunnen alleen vanuit de virusbestrijding zeggen wat de gevolgen zijn."

Volgens de RIVM-topvrouw is het een "verandering in belangenafweging", die ervoor zorgt dat versoepelingen nu wel mogelijk zijn. De epidemiologische situatie is niet verbeterd. Na weken van dalende besmettingscijfers stegen de cijfers afgelopen week weer.

"Maar mensen zijn klaar met de maatregelen", ziet ze. "Het is een afweging voor de maatschappij: welke gevolgen ga je accepteren?"