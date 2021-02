Het aantal positieve tests onder bewoners en medewerkers van verpleeghuizen is sinds de start van de vaccinatiecampagne sterk afgenomen, blijkt uit cijfers van het nationale coronadashboard. Op 19 januari, een dag nadat de eerste bewoners hun doses toegediend kregen, waren op bijna achthonderd locaties besmettingen vastgesteld. Vijf weken later gaat het nog om 464 locaties.

Ook het aantal besmettingen dat per dag gemeld wordt, neemt sterk af. In de week van 19 januari werden dagelijks gemiddeld zo'n 205 positieve tests afgenomen onder bewoners. In de afgelopen week werden dagelijks zo'n 89 besmettingen gemeld bij het RIVM.

Het aantal meldingen van coronagerelateerde sterfgevallen nam ook sterk terug. Medio januari werden dagelijks gemiddeld zo'n veertig coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. In de afgelopen week ging het gemiddeld om zestien aan COVID-19 overleden verpleeghuisbewoners per dag.

Bewoners en medewerkers van verpleeghuizen krijgen het Pfizer-vaccin toegediend. In totaal moet iedere persoon twee doses krijgen. De tweede dosis moet drie tot zes weken na de eerste prik volgen. Een aanzienlijk deel van de doelgroep is dus al volledig ingeënt tegen COVID-19.

Nog geen advies over mogelijke versoepelingen in verpleeghuizen

"Alles wijst op een voorzichtig effect van vaccinatie", zegt RIVM-topvrouw Aura Timen in gesprek met NU.nl. "Dat effect moet de komende tijd nog aan kracht winnen als iedereen met twee doses gevaccineerd is."

De discussie over eventuele versoepelingen in verpleeghuizen moet dan ook nog worden gevoerd, zegt Timen. Het RIVM heeft daar op dit moment nog geen advies over.

Aantal nieuwe positieve tests onder rest bevolking onverminderd groot

Dat de vaccinatie de oorzaak van de verbetering van de situatie in verpleeghuizen is, blijkt uit overige cijfers van het RIVM. Zo bleef het aantal nieuwe besmettingen onder de rest van de bevolking onverminderd groot. Het gezondheidsinstituut duidt dinsdagmiddag de coronacijfers van de afgelopen week.

De oplopende besmettingscijfers en het hoge reproductiegetal zijn voor het kabinet redenen tot zorg. Desondanks wordt dinsdagavond vermoedelijk een versoepeling van enkele coronamaatregelen aangekondigd. Mede door de aanwezigheid van zorgelijke coronavirusvarianten is de ruimte voor versoepelingen echter beperkt.