Het Nederlandse vaccinatieprogramma behoort qua snelheid tot de Europese middenmoot en bijna alle bewoners in de verpleeghuizen hebben een eerste prik gehad. Zo staat het vaccineren er in Nederland voor.

Hoeveel prikken worden er per week gezet?

Wekelijks ontvangen ongeveer 200.000 mensen een coronavaccin. In totaal zijn er ruim één miljoen prikken gezet. Ieder vaccin bestaat uit twee doses. Slechts een klein gedeelte van de gevaccineerden heeft de tweede dosis al gehad.

Aantal vaccinaties per week

Wie worden er ingeënt?

Op dit moment worden onder andere 80-plussers, medewerkers in de verpleeghuiszorg en mensen tussen de 60 en 64-jaar gevaccineerd. Alleen de vaccinatie van ziekenhuismedewerkers in de acute zorg is helemaal afgerond. Daarnaast hebben bijna alle verpleeghuisbewoners een eerste prik gehad.

Aantal gezette prikken per doelgroep

Hoe doet Nederland het binnen de EU?

Alle EU-lidstaten krijgen ongeveer evenveel vaccins binnen per duizend inwoners. Toch gaat het vaccineren niet overal even snel. Zo heeft Malta al 8 procent van hun inwoners minstens één coronaprik gegeven, terwijl Spanje op de 4,4 procent zit. Nederland hangt boven in de middenmoot met 5,1 procent van de bevolking die een eerste coronaprik heeft gehad.

Aandeel van de bevolking dat minstens één prik heeft gehad

Hoeveel vaccins heeft Nederland ontvangen?

Nederland heeft tot nu toe ongeveer 1,5 miljoen vaccins ontvangen. Hiervan zit dus tweederde in een arm. Afgelopen week kwamen er 350.000 vaccins in Nederland aan. AstraZeneca, Pfizer en Moderna zijn op dit moment de enige drie vaccins die zijn goedgekeurd voor gebruik binnen de EU.

Aantal geleverde doses

Hoeveel vaccins worden er nog verwacht?

Dit kwartaal, tot eind maart, worden er nog ongeveer 2,7 miljoen vaccins verwacht. In het tweede kwartaal, van begin april tot eind juni, komen er, als er geen vertragingen zijn, 22 miljoen vaccins naar Nederland.