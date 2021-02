In Nederland neemt het aantal nieuwe positieve coronatests nog altijd toe, maar er wordt tegelijkertijd gedacht aan een versoepeling van enkele coronamaatregelen. Ook andere landen vragen zich af in hoeverre de huidige coronacijfers ruimte bieden voor meer vrijheden. Dit is hoe het ervoor staat in de landen om ons heen.

België: meer besmettingen, voorlopig geen grote versoepelingen

In de afgelopen tijd klonk in België voorzichtig een optimistisch geluid: al weken daalde het aantal nieuwe positieve tests. Maandag werd echter duidelijk dat het aantal nieuwe besmettingen voor het eerst sinds 11 februari weer is toegenomen. Volgens de modellen zet deze stijging de komende weken waarschijnlijk door, meldt VRT maandag.

In België testen dagelijks gemiddeld meer dan tweeduizend mensen positief op het coronavirus, een stijging van 5 procent ten opzichte van een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt weer. Het ging in de afgelopen week om een stijging van 4 procent tot gemiddeld 123 per dag.

Frank Vanderbroucke, de Belgische minister van Volksgezondheid, verwacht dat er de komende weken weinig of geen versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. "Over drie weken zal de Britse variant van het coronavirus overheersend zijn in België en dan kunnen we inschatten hoe besmettelijk die variant is", aldus Vanderbroucke zondag in gesprek met VTM.

België zit in een vergelijkbare lockdown als Nederland. Wel mochten kapperszaken in het land twee weken geleden de deuren openen om het welzijn van inwoners te vergroten. Mensen met overige niet-medische contactberoepen mogen waarschijnlijk vanaf 1 maart weer klanten ontvangen.

Duitsland: einde lockdown in zicht, maar cijfers stagneren

Duitsland heeft al weken te maken met stagnerende cijfers. De lockdown die sinds december van kracht is, werpt volgens het Robert Koch-Insti­tut (RKI) vruchten af, maar het aantal nieuwe bevestigde gevallen blijft volgens het instituut wel te groot.

Op zaterdag lag het aantal nieuwe positieve tests op 9.164 en op zondag waren dit er 7.676. Maandag werden 4.369 nieuwe gevallen gemeld, maar op de dagen na het weekend vallen de Duitse coronacijfers doorgaans lager uit.

"We staan mogelijk op een keerpunt", zei RKI-baas Lothar Wieler vrijdag. Hij verwees daarbij naar de Britse coronavirusvariant, aldus WDR. Net als andere Europese landen is Duitsland terughoudend met versoepelingen, omdat de komende weken het effect van de Britse variant van het coronavirus duidelijk moet worden.

Desondanks gaan maandag in tien Duitse regio's de scholen en kinderdagverblijven weer open. Critici plaatsen hun vraagtekens bij de timing.

De lockdown in Duitsland duurt zeker tot 7 maart. Ook verlengden de autoriteiten deze week het inreisverbod voor reizigers vanuit landen waar relatief veel mensen met nieuwe varianten van het coronavirus besmet zijn. Dit geldt voor onder meer het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Basisschoolkinderen in Dortmund moeten in de klas een mondkapje dragen. Basisschoolkinderen in Dortmund moeten in de klas een mondkapje dragen. Foto: ANP

Verenigd Koninkrijk: vaccinatietempo leidt tot meer vrijheden

In tegenstelling tot in de EU-landen, gaat het in het Verenigd Koninkrijk rap met het vaccineren. Een derde van de bevolking heeft inmiddels een vaccin toegediend gekregen. Het aantal dagelijkse positieve tests is nog groot (10.641 op maandag), maar neemt al weken langzaam af.

De Britse premier Boris Johnson kwam maandag met een stappenplan om "voorzichtig" uit de lockdown te komen. Naar verwachting gaan op 8 maart de scholen en universiteiten weer open.

Vanaf 29 maart, wanneer de paasvakantie begint, zal de overheid meer sociaal contact in de buitenlucht toestaan. De regel van zes zal terugkeren: zes mensen uit maximaal zes huishoudens mogen elkaar buiten ontmoeten.

De routekaart is alleen van toepassing op Engeland, aangezien er in Schotland, Wales en Noord-Ierland andere regels gelden. Die zijn ingevoerd door de overheden van deze drie constituerende landen.

Frankrijk: versoepelingen op korte termijn onzeker

De ontwikkelingen van de afgelopen dagen maken mogelijke versoepelingen op korte termijn onzeker, waarschuwde regeringswoordvoerder Gabriel Attal zondag in Franse media. Het aantal vastgestelde besmettingen stijgt dagelijks met meer dan 22.000 en de druk op de ziekenhuizen blijft onverminderd hoog.

Maandag werd besloten een gedeeltelijke lockdown in te voeren in de regio's waar het aantal positieve tests het snelst stijgt. De komende twee weekenden moeten inwoners van de regio Zee-Alpen aan de Côte d'Azur binnenblijven. In die regio steeg het aantal nieuwe besmettingen drie keer zo snel als het landelijke gemiddelde.

Het land wil een derde volledige lockdown echter voorkomen. Wel gelden in het land andere strenge maatregelen. De avondklok, die in vergelijking met andere landen relatief streng is en tussen 18.00 en 6.00 uur van kracht is, werd op 16 januari ingevoerd en gold in eerste instantie voor vijftien dagen. Hoewel de situatie in het land enige tijd stabiel was, zag Frankrijk nog geen mogelijkheid om de avondklok te versoepelen.

Denemarken: stabiele cijfers, land wil langzaam versoepelen

In Denemarken werden in de afgelopen weken dagelijks zo'n vijfhonderd nieuwe positieve tests vastgesteld. Reden voor de Deense regering om te bekijken hoe de samenleving geleidelijk heropend kan worden.

De huidige lockdown in het land loopt officieel op 28 februari af. De regering komt naar verwachting deze week met een plan voor geleidelijke versoepelingen, meldt The Local.

Minister-president Mette Frederiksen liet maandag op Facebook weten dat de beperkingen nog niet volledig zullen worden opgeheven. "Het is de unanieme mening van experts dat dit niet mogelijk is", aldus de bewindsvrouw.

Magnus Heunicke, de Deense minister van Volksgezondheid, verwacht dat in sommige regio's de maatregelen verder kunnen worden versoepeld dan in de rest van het land. Om te kunnen versoepelen - en beter zicht op de verspreiding van het virus te krijgen - kondigde hij vorige week aan delen van de bevolking twee keer per week te willen testen.