De besmettingscijfers lopen op, het reproductiegetal is nog altijd hoog en het RIVM bestempelt de verschillende coronavarianten als "zorgelijk". Heel goed is het coronavirus in Nederland niet onder controle, maar toch overweegt het demissionaire kabinet te versoepelen. Dinsdagavond volgt daarover een persconferentie.

De belangrijkste versoepeling die het kabinet dinsdagavond vermoedelijk gaat aankondigen, is de heropening van het voortgezet onderwijs.

Op wat voor manier middelbare scholen leerlingen weer fysiek les kunnen geven, is nog niet precies duidelijk. Een optie zou kunnen zijn om slechts een aantal klassen per dag fysiek onderwijs te geven.

Ook naar het heropenen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt gekeken, maar daarover heeft het kabinet nog geen beslissing genomen.

Situatie volgens Rutte 'niet hoopvol'

Demissionair premier Mark Rutte noemde de epidemiologische situatie eind vorige week nog "niet hoopvol" en hij was niet "optimistisch" over versoepelingen vanaf dinsdag 2 maart, als de huidige lockdown afloopt.

Toch kijkt het kabinet - naast het openen van middelbare scholen - ook naar andere versoepelingen. Mogelijk kunnen kappers hun deuren binnenkort weer openen en ook over andere contactberoepen wordt gesproken.

De avondklok blijft wel in stand en moet als het ware ruimte creëren voor versoepelingen. RIVM-baas Jaap van Dissel zei zaterdag tegen de NOS dat de avondklok en de bezoekregeling van maximaal één persoon per dag effect hebben, omdat we anders volgens de modellen "in een redelijk steile lijn omhoog" zouden zitten.

Volgens Rutte werken de avondklok en de bezoekregeling "vertragend" op de toename van de verspreiding van de Britse variant. "Het is gewoon razend spannend", zei hij over de huidige epidemiologische situatie in Nederland.

45 Rutte 'niet vrolijk' over versoepeling na 2 maart

'Samenleving snakt naar meer openheid'

Tegelijkertijd neemt de kritiek op de maatregelen ook steeds meer toe. Horecabranchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stapt naar de rechter om heropening van cafés en restaurants af te dwingen en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema constateerde maandag dat mensen "moe" zijn en "een beetje gedeprimeerd".

Burgemeester Pieter Broertjes (Hilversum) deed er nog een schep bovenop door te zeggen dat de samenleving "snakt naar meer openheid". Volgens hem duurt het vaccineren te lang en moeten de buitenterrassen weer open voordat nog meer ondernemers omvallen.

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zijn de ziekenhuiscijfers "aanzienlijk gunstiger dan we half januari hadden durven hopen". Maandag liggen er ruim negentienhonderd coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 561 op de intensive care.

Wel is de ruimte om te versoepelen volgens Kuipers "beperkt". Het kabinet buigt zich dinsdagochtend voor het laatst over de kwestie hoe de ruimte te benutten en maakt dat dan 's avonds bekend tijdens een persconferentie.