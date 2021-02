De lente is aangebroken: Nederlanders genoten het afgelopen weekend massaal van het lekkere weer en de buitenlucht. Het coronavirus is echter onverminderd aanwezig en vormt nog steeds een groot risico. Wat weten we op dit moment van verspreiding in de buitenlucht?

Na de ijspret trok Nederland er voor het tweede achtereenvolgende weekend massaal opuit om van de buitenlucht te genieten. Het coronavirus leek even ver weg, maar de kans op verspreiding is, ook buiten, nog steeds heel reëel en aanwezig, waarschuwt woordvoerder Harald Wychgel van het RIVM.

"Het risico op overdragen is in de open lucht kleiner omdat je gemakkelijker afstand van elkaar kan houden", legt Wychgel uit.

"We zagen vorig jaar ook een positief 'seizoenseffect' in de besmettingscijfers toen iedereen veel buiten was. Maar tegelijkertijd zijn er ook geen nieuwe inzichten bij gekomen over het verspreidingsrisico als je je in de open lucht begeeft. Dus de vaste regels blijven gelden: houd afstand, schud geen handen, heb geen fysiek contact met anderen."

75 Nederlanders genieten van vroeg lenteweer in Scheveningen

'Eigenlijk groter risico door de nieuwe varianten'

Dat beaamt hoogleraar virologie Marion Koopmans, die deel uitmaakt van het OMT. "Ons advies blijft om als je je buiten beweegt vooral de geldende regels in acht te houden", beklemtoont Koopmans. "Dat is de enige manier om met z'n allen meer ruimte te creëren voor de versoepelingen waar iedereen zo naar verlangt."

Ook het OMT-lid stelt dat er de laatste maanden geen nieuwe inzichten bij zijn gekomen als het gaat over de verspreiding van het virus in de buitenlucht. "Het verschil is wel dat we nu te maken hebben met varianten die besmettelijker zijn. Dus om die reden is het van nog groter belang dat iedereen de maatregelen goed in acht neemt."

Hoogleraar klinische epidemiologie Frits Rosendaal van het LUMC merkte zelf het afgelopen weekend ook hoe lastig het is om tijdens een plezierige dag in de buitenlucht de regels scherp te houden. "Op het strand loopt iedereen nog goed met afstand ertussen, in groepjes van twee", zag hij. "Maar zodra je bij een tentje komt waar je drinken kan halen, staat iedereen naast elkaar met hooguit 40, 50 centimeter ertussen."

'Buitensporten kan, maar waar mogelijk afstand'

Het virus is nog steeds niet volledig doorgrond, stelt hij. "De overdracht via waterdruppels lijkt in de buitenlucht minder ver te reiken, bijvoorbeeld doordat het buiten doorgaans waait", legt Rosendaal uit. "En het virus lijkt uv-straling niet fijn te vinden. Maar dat doet allemaal niets af aan de risico's die je ook in de buitenlucht loopt als je te dicht bij elkaar staat, of zelfs fysiek contact hebt met anderen."

Jonge kinderen die samen buiten sporten brengen, onder voorwaarden, nog steeds relatief geringe risico's met zich mee, aldus de hoogleraar. "Het verspreidingsrisico bij deze groep lijkt nog steeds kleiner. En ze lijken minder ziek te worden als ze wel besmet raken. Maar sporten waarbij je intensief fysiek contact hebt - denk aan worstelen - is ook in de buitenlucht niet aan te raden."

Dat beaamt Coen Berends van het RIVM. "Bij de meeste luchtwegvirussen zie je dat lage temperaturen en een lage luchtvochtigheid de kans op verspreiding vergroten", legt hij uit. "Daarom dienen griepvirussen zich ook aan in het najaar en de winter. Maar dat verband is bij corona veel minder duidelijk. Ook in warme landen vindt transmissie op grote schaal plaats. Dus blijf de regels hanteren, ook in de zomer, ook in de buitenlucht."