Vaccinmaker AstraZeneca levert de komende twee weken minder doses aan Nederland en de rest van de EU dan afgesproken, meldt het RIVM maandag. Het gaat voor ons land om ruim 217.000 doses die later komen. Dat heeft als gevolg dat nieuwe prikafspraken voorlopig niet worden gemaakt. Al ingeplande afspraken gaan wel door.

Vanaf volgende week maandag kunnen er volgens het RIVM geen vaccins worden geleverd aan priklocaties van de GGD, aan huisartsen en aan instellingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Reeds geplande prikafspraken, tot en met 14 maart, blijven staan. Nieuwe afspraken worden voor deze periode voorlopig niet ingepland, aldus het RIVM. Volgens het instituut komt er op zondag 7 maart een extra levering van 211.000 doses van AstraZeneca, 6.000 minder dan beloofd.

De Brits-Zweedse farmaceut heeft geen reden opgegeven voor de vertraagde levering, zegt een woordvoerder van het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Weer leveringsproblemen bij AstraZeneca

Het is de tweede keer in korte tijd dat AstraZeneca niet kan voldoen aan de leveringsafspraken. Vorige maand meldde het bedrijf dat het niet kon voldoen aan de verwachting van de EU om 80 miljoen doses te bezorgen in het eerste kwartaal van dit jaar.

Hoewel Brussel hier niet over te spreken was, kon het niet voorkomen dat het uiteindelijk genoegen moest nemen met de helft van dat aantal doses. Nederland moest genoegen nemen met 1,4 miljoen doses in plaats van 4,5 miljoen doses in het eerste kwartaal.

Die 1,4 miljoen doses komen niet allemaal tegelijk. De levering is uitgesmeerd over meerdere weken. Hiervoor heeft AstraZeneca een leveringsschema opgesteld voor Nederland. Dat schema is nu aangepast. De bedoeling is nu dat de levering vanaf 7 maart weer op gang komt.

Eerste AstraZeneca-prikken onlangs gezet

In Den Haag is het vaccineren met AstraZeneca op vrijdag 12 februari begonnen. In totaal krijgen ongeveer een half miljoen medewerkers van verpleeghuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en wijkverpleging het middel toegediend.

Ook kregen 63- en 64-jarigen, thuiswonende mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide obesitas en mensen die door neurologische aandoeningen grote moeite hebben met ademhalen, de eerste doses van het vaccin.