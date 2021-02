Honderden mensen vieren zondagavond feest in het Amsterdamse Vondelpark. Op beelden is te zien hoe de massa zich niet houdt aan de coronamaatregelen. Een woordvoerder van de politie laat aan NU.nl weten dat ze gaan ingrijpen.

"Dit is onacceptabel", aldus de woordvoerder. De groep mensen krijgt nu een laatste kans om weg te gaan, zo zegt hij.

De muziek in het park staat hard aan. Op foto's en video's, die massaal via sociale media worden gedeeld, is te zien hoe mensen met elkaar dansen.

Het is nu de vraag of agenten zullen ingrijpen of dat de Mobiele Eenheid (ME) wordt opgeroepen. Dit wordt momenteel bekeken, zo meldt de politie.

In het park was het vanwege de lenteachtige temperaturen zondagmiddag al druk. De massa bestaat uit mensen die op het Museumplein illegaal aan het demonstreren waren en uit veel jongeren.

Zaterdag werd ook een grote groep mensen in het park aangetroffen die daar bijeen was gekomen. Dat zou gaan om "wel bijna honderd mensen die bij elkaar stonden".